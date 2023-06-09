中俄參謀長視訊通話　共同參與「北部·聯合-2023」演習

▲ 俄方將應邀參加中方組織的2023年「北部·聯合-2023」演習。 （圖／翻攝 大陸國防部官微博網）

記者任以芳／綜合報導

日前中國軍艦險些撞上美國「鍾雲號」驅逐艦，導致中美關係持續緊張，但中俄關係持續緊密聯繫。 大陸國防部今（9）日證實，中俄雙方參謀長視訊通話，雙方確認，俄方將應邀參加中方組織的「北部·聯合-2023」演習。

據國防部新聞局官方微博「@國防部發佈消息」，中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立同俄羅斯國防部第一副部長兼武裝力量總參謀長格拉西莫夫舉行視頻通話，就落實兩國元首共識、深化兩軍合作交換意見。

消息指出，雙方共同確認，俄方將應邀參加中方組織的2023年「北部·聯合-2023」演習。

近幾年，中俄雙方軍事往來密切，去年12月21日至27日，中俄兩軍年度軍事合作，雙方海軍已在舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022」聯合軍事演習。

相形之下，中美關係持續緊張，根據加拿大《環球新聞網》3日報導和曝光畫面，該媒體記者親眼目睹，中國軍艦駛入經過美國「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon, DDG-93）面前，雙方險相撞，最近的距離不到150碼（約137米）。

當時加拿大「蒙特婁號」（HMCS Montreal）護衛艦指揮官保羅·芒特福德指責中方做法「不專業」，遭到陸官媒《環球時報》痛批是「辯稱」美加聯合任務是在國際公認水域進行。

該起事件發生後，第20屆香格里拉對話（以下簡稱「香會」）亞洲安全會議登場，中國一開始表明不會與美國代表團會見，中美國防部僅此簡單握手，原本外界觀望兩人有「非正式互動」機會，最終中美氛圍依然緊張。

雙方在香會期間發表談話時，各自堅持立場，中國國防部長李尚福直接警告「管好自己軍艦」，明顯劍指美國，也讓雙方中斷已久的軍事對話更難有緩和餘地。