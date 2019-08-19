票號G009199　宜蘭童玩節近70萬元汽車得主快出面！

▲宜蘭童玩節平日個人券紙本票號G009199的遊客，快來領車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019宜蘭國際童玩藝術節」價值近70萬元的SUZUKI Baleno汽車得主，得獎者為平日個人券紙本票號G009199的遊客，但目前無人領車，童玩節主辦單位找人囉！希望這位幸運得主快出面不然汽車要拱手讓人了！

2019宜蘭童玩節18日圓滿閉幕，閉幕典禮公開抽出「童玩特別獎」，價值近70萬元的SUZUKI Baleno汽車得主，得獎者為平日個人券紙本票號G009199的遊客，主辦單位尋找這位幸運的中獎人，請2019童玩節入園遊客趕快找出手邊的「購票證明聯」對獎，如果您是這位幸運兒，請在8月26日下午5點前和宜蘭文化局聯絡，並出示這張票券，就可以把汽車開回家！

宜蘭文化局示，為鼓勵遊客參與2019宜蘭童玩節，特別加碼推出「來童玩送汽車」活動，民眾凡購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、KKDAY電子購票、或是透過便利商店購買票券，皆享有參加抽獎資格。

童玩節閉幕抽獎汽車，原邀請宜蘭縣長林姿妙抽獎，但林姿妙當場將機會讓出，一方面希望讓抽獎更具公正性，同時也讓閉幕典禮的觀眾更有參與感。

所以，由主持人隨機抽挑選在場民眾及國外團隊成員，猜拳勝出者在觀眾的見證下各抽出一個獎號，最後抽出的得獎者為購買平日個人券紙本票號G009199的遊客。

請獲獎民眾在7天內也就是8月26日下午5點前跟大會聯繫，聯絡電話03-9322440分機373或105，請得獎者攜帶「購票證明聯」票根領獎，逾時不候。

宜蘭童玩節官方網站與臉書粉絲專頁也同步刊登得獎者票券號碼，如果7天後無人領獎，將另抽出第2位得獎者，並同時保有7天領獎期限，以此類推至第3位得獎者，活動僅3次抽獎與公告，若最後無人領獎，將捐出給需要的公益團體。