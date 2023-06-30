全國「戶政日」表揚大會　花蓮一舉拿下4大獎

▲全國戶政日表揚典禮上，花蓮縣政府一擧拿下4項大獎，表現備受肯定。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

內政部30日上午於台大醫院國際會議中心舉行「第25屆全國戶政日表揚典禮」，花蓮縣政府獲頒「戶政業務評鑑優等」及「人口政策措施宣導績效優良」等殊榮；另花蓮市戶政事務所因表現優異，獲得「績優戶政機關楷模」及「績優戶政人員」獎項，花蓮縣榮獲4項大獎，表現備受肯定。

花蓮縣戶政業務在全體戶政人員的共同努力下，連年取得優等的佳績，戶政服務深受民眾肯定，今年針對「111年度戶政業務績效評鑑」榮獲人口總數未滿40萬人縣市政府組第2名，其中壽豐鄉戶政事務所創意發想的「門牌最速配」，透過LINE軟體，線上審核附繳文件，為民眾縮短申辦時間，獲得內政部的肯定。

此外，本次經內政部評定為績優戶政人員的是現任光復鄉戶政事務所主任江鎮惠，其任職於花蓮市戶政事務所股長期間，在創新便民服務上，設置「揪搭心預約專辦櫃檯」，體恤民眾心情，提升服務品質，另對上級交付之重要專案工作，亦能克盡職責，圓滿完成，因而獲得此殊榮。

另外，在111年人口政策措施宣導方面，縣府透過各機關資源整合，推動生育、新住民輔導、長照、育兒等各項相應政策措施，從婚前到婚後，生育至老年，各項措施都積極辦理及推廣，因此受內政部評定為績效優良。

縣長徐榛蔚獲悉此佳績表示，戶政為庶政之母，業務種類繁多，因此特別感謝身為第一線的戶政同仁勤於崗位，時刻秉持兢兢業業的態度，並肯定其辛勞與奉獻，同時也勉勵戶政團隊能繼續保持服務熱忱，為縣民提供最優質的便民措施，讓戶政的效能更精進完善。

