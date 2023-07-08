牛津研究：酒精是致癌「直接因素」　適量飲酒仍有害健康

▲飲酒對於人體健康的好處與壞處，一直是備受關注的議題。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

牛津人口健康中心（Oxford Population Health）等機構聯合進行一項大規模基因研究，結果證實酒精是導致癌症的直接因素，還與至少61種疾病相關，即使適量攝取仍有害健康。

福斯新聞等外媒報導，酒精每年在全球造成約300萬人死亡，其中超過40萬人死於癌症。因為酒精被喝下肚後，內含的乙醇會被代謝成致癌化合物乙醛，之後再被「ALDH2酵素」代謝成無毒性的乙酸。但某些人因為基因遺傳而缺乏「ALDH2酵素」，無法正常代謝乙醛，導致這種致癌物在血液中累積，進一步提高致癌風險。

研究團隊成員來自牛津人口健康中心、中國醫學科學院及北京大學，他們使用「中國慢性病前瞻性研究項目」（CKB）約15萬人的DNA樣本進行遺傳學分析，加上後續訪談及飲酒習慣問卷調查，追蹤時間中位數達11年。其中1/3男性及2%女性認為自己經常喝酒，每周至少一次，結果發現約7.4%、也就是4500名男性罹癌。

牛津人口健康中心的首席研究員佩凱博士（Dr Pek Kei）解釋，這項研究發現「酒精直接導致了多種類型的癌症，對於那些被遺傳酒精耐受性較低、無法正常代謝酒精的族群而言，這些風險可能進一步提高」。此論文被發表在《國際癌症期刊》 （International Journal of Cancer）。

同研究團隊6月也在《自然醫學》（Nature Medicine）發表另一項研究指出，飲酒與61種不同疾病有關，除了大眾熟知的中風、肝硬化、胃癌，還包括痛風、白內障、潰瘍及骨折等等。此外，每天喝4杯酒，與酒精相關疾病的風險就提高14%。

佩凱博士解釋，「飲酒與一系列廣泛疾病的負面影響，比我們先前所知道的更多」。她直言「喝得越多、疾病風險越高…我們的發現不支持適度飲酒對健康有益的觀點」。