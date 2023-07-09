7月口袋滿滿！　4星座財運最旺

▲4星座可望滿手鈔票。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

口袋滿滿！塔羅牌老師艾菲爾分享，7月獅子座、金牛座、雙魚座和處女座財運最旺，無論是在投資、創業還是工作方面，都有可能取得成功，並獲得相應的收入增加。

第四名：處女座

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火星將在7月10日進入你的命宮，這將使你變得更加勤奮和細心，能在工作中表現出色，贏得上司和同事的認可與支持。火星也激發你更大的勇氣和主動性，使你能夠爭取和抓住一些有利於個人發展的機會。

你還擁有出色的分析和判斷能力，能從眾多訊息和選擇中，找到最合適和最有利可圖的方案。你的財運主要依靠自己的努力和智慧，而非依賴於運氣或偶然。因此，你將以自己的實力為支撐，在財務方面取得成功和穩定，相信自己的能力，勇往直前，迎接財富的機遇！

第三名：雙魚座

土星正在你的命宮逆行，促使你重新審視和調整事業和目標，捨棄一些不切實際或不合適的計畫和想法，這對你的財運是有益的，因為你能夠更專注和堅持追求自己真正想要的方向，從而獲得更多成就和回報。

你還擁有出色的創意和想像力，能發現和創造一些他人未曾想到或嘗試過的事情，從中獲得更多收益，你的財運主要依賴於自身的才華和創造力，而非盲目跟風或模仿他人。因此，透過發揮自己的獨特才能，你將能夠開拓新的財務機遇並取得成功，保持自信和獨立思考，追逐那些與你內心真正契合的財富之路。

第二名：金牛座

木星停留在你的命宮，為你帶來將近一整年的財運旺盛時期，作為擴展和增長的象徵，木星為你帶來了各種收入和投資機會，讓你的財富不斷增加。你還擁有出色的理財能力，能夠合理規劃和安排自己的資產，避免不必要的支出。

你的財運主要依賴於穩健和長期的規劃和投資，而非短暫的冒險或衝動，因此你在財務方面的成功源於你的謹慎和理性。抓住機會，做出明智的投資決策，持續積累財富，為自己創造更加穩定和富裕的未來。保持謹慎而樂觀的心態，相信自己的能力，你將享受到持續增長的財富和收益。

第一名：獅子座

7月是獅子座的本命月，太陽和水星都即將進入你的命宮，充滿自信和魅力，吸引不少財富和機會，火星也駐留在你的宮位，增強你的行動力和決斷力，能夠把握時機，創造財富。儘管金星逆行，但也讓你更加重視自身的價值，不輕易花費或浪費，你的財運主要來自於自身的努力和表現，而非依賴他人。

利用你的自信和魅力，積極追求財富和機會，堅持發揮自己的優勢，展現出色的才華和領導力。同時，保持理性和謹慎，不要盲目衝動進行投資或消費。透過專注於自己的目標和價值觀，你將不斷吸引財富和機會，並在財務上獲得穩定的增長和成功。