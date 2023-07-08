快訊／好市多起司驗出致癌物環氧乙烷！食藥署證實回收中

▲好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／讀者提供）



記者洪巧藍／台北報導

有民眾爆料指出，接獲好市多致電表示，一款起司驗出致癌物「環氧乙烷」要全面召回商品。食品藥物管理署副署長林金富今（8）日傍晚證實「確實有此事」，但是詳細產品、數量、何時輸入、庫存多少，正在調查中，稍晚對外公布。

民眾指出，方才接到Costco來電，說某款起司被驗出有「環氧乙烷」要全面召回該商品，請他帶東西回店內進行退貨。根據民眾圖片，該產品為好市多的油漬摩佐羅拉乾酪。林金富受訪時證實，好市多公司回收一款起司案確實有此事，目前正在調查與彙整資料。

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林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，環氧乙烷是無色、可燃、高反應的化合物，為國際癌症研究中心（IARC）公布的一級致癌物，長期接觸會增加血液疾病如血癌、淋巴癌風險，還可能出現中樞或者周邊神經病變等。

顏宗海表示，環氧乙烷在醫學、工業上多作為消毒劑使用，至於食品方面，台灣相關法規都是禁止使用，不得檢出，但有部分國家開放環氧乙烷作為合法農藥，在部分農產品煙燻、除蟲使用，推測該起司產品原料可能用到使用環氧乙烷的農產品，先前有一些泡麵、冰淇淋也曾被驗出，懷疑就是部分農產品原料污染問題。