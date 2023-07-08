綠嘉縣議員倒戈相挺侯友宜　民進黨中評會要查：從嚴從重處分

▲侯友宜前往嘉義天公壇參拜。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜8日到嘉義朴子天公壇參拜，前民進黨縣議員黃文峯及其女兒現任縣議員黃嫈珺也到場支持，甚至做加油棒發給現場民眾，倒戈樣態明顯。對此，民進黨中評會主委賴瑞隆回應，將針對違紀助選行為，根據事證進行調查，依紀律評議裁決條例，從嚴從重處分，以維護政黨紀律。

▼民進黨前縣議員黃文峯及其女兒黃嫈珺做加油棒支持侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



對於黃文峯及黃嫈珺不僅到場支持，甚至掏腰包做加油棒，侯友宜說，黃文峯是他國小同學，他們一起成長長大，最重要他們有40年的情感，兩人不分黨派、族群希望一起挺故鄉，黃文峯也挺認真做事的人，兩人為國家更好，不是為個人、黨派，希望一起面對這次和平與戰爭的選擇，讓國家可以渡過最辛苦的過程。

對此，民進黨中評會主委賴瑞隆則表示，黨員任何違紀行為，黨部採一罪一罰依法處理，黨將針對違紀助選行為，根據事證進行調查，依紀律評議裁決條例，從嚴從重處分，以維護政黨紀律。

賴瑞隆強調，民進黨從政同志不要低估人民智慧及黨紀決心，應恪遵黨章黨綱及紀律規定，讓各界看見民進黨紀律、團結、改革的決心。

而去年九合一大選時，包含黃嫈珺在內，幾位嘉義縣「黃家班」指標黨公職，違紀為退黨參選的太保市長鄭淑分助選，更被嘉縣黨部開除或停權3年嚴厲黨紀處分，後經黨中央中評會從寬處分，黃榮利從開除改停權1年、黃嫈珺從停權改僅警告處分，而黃嫈珺今天又傳出替對手政黨總統參選人站台。