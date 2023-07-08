卡丁車失控衝破護欄...撞保時捷981　「肇事男全身傷」這下賠慘了

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍羅姓男子昨（7）日下午與友人在桃園區賽車場玩卡丁車，不料失控飛出場外撞上一輛紅色保時捷跑車，2車都受損，羅姓男子多處擦挫傷，但無生命危險，駕駛保時捷石姓男子則未受傷，桃園警方到場時，為2人酒測均無酒測值，肇事原因仍須調查釐清。據指出，這輛紅色保時捷Cayman 981，新車入門款約300萬元，肇事的羅姓男子恐面臨巨額修車費用。

▲香港籍羅姓男子昨天下午1時許在桃園區中正北路某賽車場玩卡丁車，不慎失控飛出場外撞上場外一輛紅色保時捷跑車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天下午1時43分許，羅姓男子與友人在桃園區中正北路上某賽車場玩卡丁車，羅男失控撞開賽車場護欄衝出場外，正巧撞上賽車場旁經過的一輛紅色保時捷跑車，2車都有受損，撞擊瞬間巨響引起賽車場人員與路人側目。

▲香港籍羅姓男子昨天下午1時許在桃園區中正北路某賽車場玩卡丁車，失控飛出場外撞上場外紅色保時捷跑車，賽車場人員與路人紛紛探視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局交通中隊據報前往處理，為2人進行酒測均無酒精含量，羅姓男子手腳有多處擦挫傷，但幸無生命危險，駕駛保時捷跑車的石姓男子則幸運未受傷，但車輛右側部分受損，後續肇事責任由警方調查釐清。而羅姓男子受傷之餘，恐怕還要面對高額賠償。