與網友歡愉後成噩夢！女淪ATM「被逼匯款132次」　收恐嚇裸照崩潰

▲小梨好心借網友錢，之後卻反遭以性愛片威脅持續匯款，甚至在信箱收到裸下身照恐嚇，讓她完全崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台南報導

吳姓男子打線上遊戲認識了住台南的女子小梨（化名），2人見面發生關係後，吳男卻開始向小梨借錢，小梨不堪負荷後拒絕再借，吳竟發狂恐嚇散布她性愛片逼吐錢，讓她害怕得陸續匯出132筆、共75萬200元給吳，吳甚至寄了一張女性下體照到小梨住家威脅她，小梨被鬧到精神崩潰終於報警。吳男被法院依造恐嚇取財罪、判處2年2月徒刑，需償還向小梨取得的75萬餘元。

判決指出，吳男與小梨透過網路遊戲認識、並曾發生過關係，但自2020年1月到12月，吳男卻以各種理由向小梨借錢，後來因吳男遲遲不還錢、小梨自己也吃不消，向吳男表示不再匯款，吳男這時性情大變、開始以恐嚇方式傳訊要小梨生錢出來給他，暗示自己握有與她性交的影片，沒錢的話就要到處散佈出去。

小梨持續受到精神迫害，不得已陸續匯了132次、達75萬200元的款項給吳，並不斷拜託吳放過她；直到2021年10月25日，她回到台南住家時，打開門口信箱中的一封信，赫見一張女性下體裸照，並附上「再來我就每戶發影片和公司了，機會我給妳了，妳不要的」的恐嚇文字，讓她徹底嚇瘋，決定向警方報案求助。

小梨表示，起初是覺得吳男處境很可憐、自願借他錢的，但後來想停止卻遭吳男傳LINE文字及語音訊息恐嚇，說如果不借他就要散布與她的性愛影照，她也不知道是否確實有遭吳偷拍、因此心生畏懼，在2020年12月6日到2021年10月7日間的75萬200元匯款都不是自願借出的。

但吳辯稱，他根本不知道小梨住址，恐嚇信件不是他寄的，他也根本沒有與小梨的性愛影片或照片，小梨匯給他的錢、都是「借款」，絕對沒有恐嚇取財。

法官檢視吳傳給小梨的語音訊息，「記得最後一次見面時我們做了什麼事情吧，如果你忘了我不介意讓你再想起來」、「要不要順便把影片寄給你家隔壁的人看，順便寄給你父母看，沒關係喔，『那你會跟我發生關係，還一臉那麼享受的樣子』」、「乾脆直接拿東西去問你父母看要收多少」、「你喜歡花大條的、我就讓你花大條的」、「晚一點我請人送東西到你家給你父母、再看你爸媽受不受得了」，充滿恐嚇與逼迫交付財物的話語。

台南地院審後，認定吳男縱然沒有實際偷拍性愛片，仍以虛構話語恐嚇小梨，又推諉否認犯行，未與小梨和解或賠償，依恐嚇取財罪判處有期徒刑2年2月，追徵犯案所得75萬200元。仍可上訴。