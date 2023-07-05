放射科醫樓梯間性侵學妹！她崩潰輕生留字「人渣」　判決出爐

▲馬偕醫院放射科王姓醫師性侵學妹。（圖／ETtoday資料照）



記者黃資真／台北報導

一名曾就讀醫學大學的女學生2021年在Dcard發文控訴，遭馬偕放射科醫師強拉到醫院樓梯間性侵得逞，在當時引發討論。後續檢方將王姓男子依強制性交罪起訴，但在審理過程中女子不堪身心壓力輕生，遺書內容更寫下「人渣」，近日判決出爐，王男依強制性交罪處6年。

此案發生在2020年12月28日，王男為馬偕醫院放射科醫生，透過網路認識醫學大學的學妹小美（化名），小美前往馬偕看精神科時，順便與王男見面聊天，下午3時16分，王男以假借邀約觀看照片為由，誘騙小美到醫院4樓樓梯間，強行掀開裙子用手指性侵，強迫其張嘴口交。

當時小美在2021年初將此事PO到Dcard上，引來正反兩方議論，也有不少酸民湧入臉書留言攻擊，但小美強調「我會努力撐下去」，後續馬偕醫院則是澄清醫師僅帶對方到僻靜處聊天10多分鐘，絕無性侵一事。

檢警介入調查，小美在警詢、偵詢時提到，當時王男說要帶她去一個沒去過的神祕地方，沒想到是拉到樓梯間性侵、口交，更要求她吞下精液，才放她離開；且2人當天為首次見面的關係，未見雙方有任何仇隙、糾紛，無誣陷之疑，將王男起訴。

去年6月，小美因身心狀態極差輕生，送醫搶救不治，身旁留下一封遺書指控王男「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」。

▲小美PO出對話證據，曾收到王男傳訊要求將文章下架，否則提告，右圖為事發前對話。（圖／翻攝自臉書）



審理時王男一概否認犯行，強調雙方是合意愛撫；律師表示，小美講述案發經過沒有哭泣，可見整個過程並不可怕，其後因大量新聞出現，小美承受極大心理壓力才會有不好的念頭，故難以排除編造故事誣告之可能性。

法官傳喚小美好友說明，提到2人本來約好要跨年，但前幾天突然說沒辦法去，小美才說出遭性侵一事，之後小美精神狀態明顯變差，不敢再提到醫院或是人群的主題；男友也說，與小美要發生親密關係時，對方突然崩潰大哭一直道歉，情緒變化很大。

法官查看小美警詢、偵訊時的影像，發現多次有大哭、擦拭眼淚的動作，頻頻表示「我可以不要見到他嗎？就是在法庭上的時候」，另小美在案發後較案發前更為頻繁地前往精神科就診，足認此事確實讓她出現創傷後壓力症候群。

法官怒轟，王男對於案發經過始終未能誠實以告，更拿小美在臉書或Dcard上所分享的生活內容為藉口，逃避其所應負的責任，既未在小美生前取得諒解，也未與家屬和解，依強制性交罪處6年。可上訴。

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