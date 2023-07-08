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藝群成大羽球公開賽　王正坤身為成大校友為榮

▲「2023藝群成大羽球公開賽」盛大舉行，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師，王正坤也期勉選手們追求健康，以球會友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2023藝群成大羽球公開賽」盛大舉行，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師，王正坤也期勉選手們追求健康，以球會友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023「藝群」成大羽球公開賽，於8日週六早上舉行開幕典禮，由成大教務長沈聖智教授主持，1797位羽球好手聚集成功大學，邀請羽球名將王子維開球，選手爭先與王子維合影。

成功大學羽球公開賽是國內重要的羽球賽事，今年2023羽球賽充滿紀念價值，賽事進入30周年，參賽人數破紀錄達到1797人，本屆賽事由藝群醫學美容集團贊助，因此命名為「2023藝群成大羽球公開賽」，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師。

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▲「2023藝群成大羽球公開賽」盛大舉行，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師，王正坤也期勉選手們追求健康，以球會友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝群集團董事長王正坤醫師受邀於開幕典禮致詞表示，健康比美麗更重要，鼓勵大家追求健康，以球會友，比賽要注意安全，並以自己身為成大校友為榮。

▲「2023藝群成大羽球公開賽」盛大舉行，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師，王正坤也期勉選手們追求健康，以球會友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣的羽球運動人口已經達到300萬人，是單項運動中參與人口最多的。這與戴資穎、王齊麟、李洋等世界冠軍羽球好手的優異表現有關。藝群醫美集團董事長王正坤表示自己熱愛打羽球，學習羽球過程中，曾經接受本次賽事主辦單位的成大涂國誠老師與中華民國羽球協會副理事長林秀文教練的指導。王正坤醫師受邀致詞時，表示自己是成功大學EMBA畢業校友，以身為成大校友為榮，此次能夠冠名贊助2023 藝群成大羽球公開賽，是很大的榮幸。▲「2023藝群成大羽球公開賽」盛大舉行，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師，王正坤也期勉選手們追求健康，以球會友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2023藝群成大羽球公開賽」盛大舉行，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師，王正坤也期勉選手們追求健康，以球會友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

激烈的羽球賽要相當重視選手安全，在現場有醫護人員處理常見的跌打損傷。而比較致命的傷害是心肌梗塞等心血管疾病，因此現場必須配備AED自動體外心臟電擊器與急救藥品。2013年，王正坤醫師參加政治大學主辦的第一屆 EMBA全國羽球賽，在政大體育館就發生一位羽球選手心肌梗塞，喪失呼吸心跳，而王正坤醫師就在羽球賽現場使用AED體外心臟電擊器救活該位選手，後來該位選手住院1個月，順利康復出院，王正坤也因此獲頒衛生福利部AED救命天使獎。

▲「2023藝群成大羽球公開賽」盛大舉行，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師，王正坤也期勉選手們追求健康，以球會友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羽球名將王子維特別與王正坤醫師合影，感謝王正坤熱血贊助羽球賽事。王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有12家診所與1家Dr.藝群保養品公司，因此參賽的1800位選手與志工，每人都拿到藝群玻尿酸保濕面膜等紀念品。

▲「2023藝群成大羽球公開賽」盛大舉行，並由沈聖智教務長頒發感謝狀給王正坤醫師，王正坤也期勉選手們追求健康，以球會友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然藝群醫學美容集團從事醫學美容工作，但是王正坤表示健康比美麗更重要，要有健康的身體，人生才是彩色的。這次贊助母校成大的羽球賽，是善盡企業的社會責任，讓大家共同見證成大羽球公開賽30周年紀念的里程碑。

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