　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉批716遊行只是「總統候選人的秀場」　黃國昌2重點回應

▲▼呱吉邱威傑與黃國昌，對於716遊行有不同見解。（圖／翻攝自Facebook／呱吉／黃國昌）

▲呱吉邱威傑與黃國昌，對於716遊行有不同見解。（圖／翻攝自Facebook／呱吉／黃國昌）

記者林彥臣／綜合報導

「館長」陳之漢與前立委黃國昌將在16日舉辦「公平正義救台灣」遊行，號召民眾走上凱道訴求司法正義、落實居住正義。台北市前議員「呱吉」邱威傑多次被網友問到是否參加716遊行，對此回應表示，「這只是一場給總統候選人舞台的秀場，我對它沒有任何熱情與責任感」。黃國昌7日晚間也在臉書上以2項重點，回應呱吉的看法。

呱吉7日在臉書上以超過1800字的長文，回應是否參加716遊行的問題。他表示，「我的結論就是我不反對任何人上街遊行，我也反對任何人質疑台灣公民，也就是黃國昌與館長行使自己的民主權力。但是我本身不會參與，也不認同這場遊行的核心價值」。

呱吉舉例，以居住正義來說，台灣有這麼多民間團體，如OURs，在這項議題上努力推動這麼多年，包括他在內的許多民代都是與他們合作一起推動這項議題，但這場遊行卻沒有與這些民間團體合作，而是廣邀各個大選在即的總統候選人。

一個月前我在館長直播上被問會不會參加716遊行，我說要看具體訴求來決定，而在前天遊行主辦方也正式釋出針對司法改革和居住正義兩點的政策要求。 司法正義不是我擔任市議員時主要關心的範疇，但居住正義則是我第一次質詢柯文哲市長的主題，也是四年來花...

呱吉發佈於 2023年7月7日 星期五

呱吉認為，「這只是一場給總統候選人舞台的秀場，我對它沒有任何熱情與責任感。」

黃國昌在臉書上回應呱吉的第一項重點提到，「活動不是只有邀請總統候選人和四黨立法院黨團，也邀請了長期投入居住正義、司法改革的專家和團體，更邀請了被害者團體參與，而OURs都市改革組織，更是在一開始籌備之初，就表明會參加的團體，也提供我們非常重要的訴求論述。下週一晚上8點，我也邀請他們來我的直播，一起公布居住正義訴求。」

謝謝呱吉的指教，716凱道活動本來就不具強制性，願意來的朋友、我們感謝，提出不同理性看法的朋友，我們同樣感謝，這本來就是公民社會的常態。 然而，作為活動主辦方之一，有兩個地方要澄清，以免造成誤會： ➡️活動不是只有邀請總統候選人和四黨立...

黃國昌發佈於 2023年7月7日 星期五

黃國昌在第二點提到，「這場活動屬於公民，到場的總統候選人和立院黨團，我們都不是以『戰友』作為邀請，而是邀請他們到現場聆聽人民的心聲，並回應活動訴求。」

ET快訊
金曲獎男歌手反控「假MeToo」提告！
范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」：我到不了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呱吉批716遊行只是「總統候選人的秀場」　黃國昌2重點回應

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

北市大橋國小「午餐含鈕扣、筆心」！一年出包12次　教育局開罰了

上館長節目談廢死、居住正義、特偵組　侯友宜：上任後還給社會公平正義

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應「退休後當豬農」

快訊／回應抗彈板安全疑慮！國防部7／11說明　漢光前公開鑑測結果

柯文哲沒有要選到底？　陳智菡怒斥：政黨政治應誠實、不該扭曲

組織部主任宋雲飛被爆柯黑、慣老闆　民眾黨：目前未有解任考量

實測國軍抗彈板影片出爐　山姆小叔粉專：擋不住共軍5.8mm彈藥機槍

抗彈板被打穿！國防部查軍品外流　他酸：子彈打穿的是國防部臉皮

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

藝人陳志強發文自爆酒駕　警攔查原因曝：安全帽沒扣

藝人陳志強自爆酒駕　警員攔查原因曝光：安全帽沒扣

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

呱吉批716遊行只是「總統候選人的秀場」　黃國昌2重點回應

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

北市大橋國小「午餐含鈕扣、筆心」！一年出包12次　教育局開罰了

上館長節目談廢死、居住正義、特偵組　侯友宜：上任後還給社會公平正義

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應「退休後當豬農」

快訊／回應抗彈板安全疑慮！國防部7／11說明　漢光前公開鑑測結果

柯文哲沒有要選到底？　陳智菡怒斥：政黨政治應誠實、不該扭曲

組織部主任宋雲飛被爆柯黑、慣老闆　民眾黨：目前未有解任考量

實測國軍抗彈板影片出爐　山姆小叔粉專：擋不住共軍5.8mm彈藥機槍

抗彈板被打穿！國防部查軍品外流　他酸：子彈打穿的是國防部臉皮

進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

夏季出油、頭皮屑有解！「好好洗頭、做好清潔」最重要

有雷／《絕世網紅》客串超大咖！　導演揭內幕：「耍賴」來的

台南牛肉湯名店「花730元」不能內用　老闆：低消是一人一碗湯

四接環評擇期再議　曹育民堅決反對基隆港港嘴處新建LNG碼頭

要買才能進來？宜蘭店家公告「嚴禁參觀閒晃」！眾人傻眼：玻璃心

李玟二姊認事發當時不在場！　親曝「是妹夫透過助手告知」

小兒補充膳食纖維可「預防過敏」！地瓜、蘋果在列　醫解釋原理

烏克蘭正式申請加入CPTPP　會員國7月齊聚紐西蘭討論

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應了

北市大橋國小午餐含異物！一年出包12次

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

回應「文大包租公」質疑　侯友宜：岳父買的地不在我名下

補貼3萬元！　資格、結果一次看

呱吉716遊行候選人秀場論　黃國昌回應了

中產以下房貸補貼10日入帳　首批核定25萬戶

快訊／回應抗彈板安全疑慮！國防部7/11說明　漢光前公開鑑測結果

黃國昌畸零地被爆變停車場　新北交通局：如屬實限15天內改善

上館長節目談廢死、居住正義、特偵組　侯友宜：上任後還給社會公平正義

柯文哲沒有要選到底？　陳智菡怒斥：政黨政治應誠實、不該扭曲

陳建仁喊話房東：享受稅率優惠也要照顧房客

囤房稅2.0會轉嫁到租金？財政部說明了

抗彈板被打穿！國防部查軍品外流　他酸：子彈打穿的是國防部臉皮

更多熱門

相關新聞

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應了

黃國昌踢爆養豬場超貸1億　陳明文回應了

前立委黃國昌爆料，嘉義縣立委陳明文買養豬場，用3000萬土地向竹崎農會貸款1億多元。陳明文7日出席農委會豬瘟拔針及百億基金輔導成果會表示，他的養豬場經得起監督，絕對合法申貸，「我也是養豬戶，也是百億基金輔導戶，養4000隻。」

黃國昌畸零地被爆變停車場　新北交通局：如屬實限15天內改善

黃國昌畸零地被爆變停車場　新北交通局：如屬實限15天內改善

保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

保護地變停車場！黃國昌稱「不知情」　李正皓曬3鐵證批：說謊

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

關鍵字：

呱吉716遊行黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

40%台人多汗症！醫點名「6習慣味更濃」：狐臭不只腋下臭

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

連Melody也離婚！網點名「1對星夫妻」要守住

李玟流血衝出浴室…現場調查「最後隨身物品曝光」！

曾被陳建州拐進房　《黑澀會》妖嬌願為大牙出庭作證

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

小薫驚曝「被黑澀會美眉排擠」

Melody閃電離婚　微博一面倒支持

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」

5億高中生命案　檢察總長出手了

不信冷氣26度會涼！他曝1吹法無敵「冷到嘎冷筍」

金曲獎男歌手反控「假MeToo」提告！

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

女嬰剛出生被棄路邊亡　生母涉案

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面