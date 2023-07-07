呱吉批716遊行只是「總統候選人的秀場」　黃國昌2重點回應

▲呱吉邱威傑與黃國昌，對於716遊行有不同見解。（圖／翻攝自Facebook／呱吉／黃國昌）



記者林彥臣／綜合報導

「館長」陳之漢與前立委黃國昌將在16日舉辦「公平正義救台灣」遊行，號召民眾走上凱道訴求司法正義、落實居住正義。台北市前議員「呱吉」邱威傑多次被網友問到是否參加716遊行，對此回應表示，「這只是一場給總統候選人舞台的秀場，我對它沒有任何熱情與責任感」。黃國昌7日晚間也在臉書上以2項重點，回應呱吉的看法。

呱吉7日在臉書上以超過1800字的長文，回應是否參加716遊行的問題。他表示，「我的結論就是我不反對任何人上街遊行，我也反對任何人質疑台灣公民，也就是黃國昌與館長行使自己的民主權力。但是我本身不會參與，也不認同這場遊行的核心價值」。

呱吉舉例，以居住正義來說，台灣有這麼多民間團體，如OURs，在這項議題上努力推動這麼多年，包括他在內的許多民代都是與他們合作一起推動這項議題，但這場遊行卻沒有與這些民間團體合作，而是廣邀各個大選在即的總統候選人。

一個月前我在館長直播上被問會不會參加716遊行，我說要看具體訴求來決定，而在前天遊行主辦方也正式釋出針對司法改革和居住正義兩點的政策要求。 司法正義不是我擔任市議員時主要關心的範疇，但居住正義則是我第一次質詢柯文哲市長的主題，也是四年來花... 由呱吉發佈於 2023年7月7日 星期五

呱吉認為，「這只是一場給總統候選人舞台的秀場，我對它沒有任何熱情與責任感。」

黃國昌在臉書上回應呱吉的第一項重點提到，「活動不是只有邀請總統候選人和四黨立法院黨團，也邀請了長期投入居住正義、司法改革的專家和團體，更邀請了被害者團體參與，而OURs都市改革組織，更是在一開始籌備之初，就表明會參加的團體，也提供我們非常重要的訴求論述。下週一晚上8點，我也邀請他們來我的直播，一起公布居住正義訴求。」

謝謝呱吉的指教，716凱道活動本來就不具強制性，願意來的朋友、我們感謝，提出不同理性看法的朋友，我們同樣感謝，這本來就是公民社會的常態。 然而，作為活動主辦方之一，有兩個地方要澄清，以免造成誤會： ➡️活動不是只有邀請總統候選人和四黨立... 由黃國昌發佈於 2023年7月7日 星期五

黃國昌在第二點提到，「這場活動屬於公民，到場的總統候選人和立院黨團，我們都不是以『戰友』作為邀請，而是邀請他們到現場聆聽人民的心聲，並回應活動訴求。」