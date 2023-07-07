揪感心！減少高溫衝擊　桃園加強遊民、獨居長輩關懷服務

▲社會局於中壢區中正公園發放飲用水、帽子、扇子等避暑物品，減少高溫衝擊。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



因太平洋高壓強，各地炎熱，中央氣象局近日發布高溫警報，桃園地區連續多日高溫將達攝氏36度以上，市府社會局針對遊民、獨居長輩同步強化關懷服務措施；獨老服務人員至個案家中關懷長輩並進行高溫宣導，該局並派員於各地公園發放飲用水、帽子、扇子等避暑用品，減少民眾受到高溫衝擊。

市府社會局7日表示，截至今(112)6月底，桃園市列冊獨居老人將近3,000人，因應近日持續高溫，針對桃園市獨居長輩加強關懷及宣導防範高溫等因應措施，並請獨老服務相關單位人員及里長發現轄內獨居老人所處環境有造成熱傷害(中暑)之虞時，告知長輩鄰近有空調之避暑場所資訊。

▲社會局獨老服務人員至個案家中關懷長輩並進行高溫宣導。

另該局針對遊民個案，同步強化關懷服務措施，提醒及早預防熱傷害準備，並發放提供飲用水、帽子、扇子等避暑物品；運用行動沐浴車及於各區外展服務中心提供盥洗服務，並提供附近公共場所及對抗熱傷害的資訊，減少高溫衝擊。

社會局呼籲獨居長者，室內應維持良好通風，避免過於悶熱，長輩在外活動期間，應多補充水份與電解質，盡量避免高溫環境下曝曬，如有身體不適時，可請他人協助移動至陰涼處，亦可至鄰近超商、公共場所(如百貨公司、圖書館等)或相關政府機關(如區公所、消防隊、派出所等)場所，必要時立即就醫或撥打119電話請求協助。