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桃園男藏毒二度遇警「先逃逸後拉扯」挨告妨害公務罪　這下慘了

▲桃園市陳姓男子前年3月在龜山區違規停車被警方攔查，因車上藏有三級毒品毒咖啡包，陳男加速逃離，警方追逐未遂，未料陳二度折回附近，員警眼尖二度查獲盤查，雙方拉扯後造成員警受傷，罪加一等遭起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲桃園市陳姓男子前年3月在龜山區二度被警方攔查，因為拉扯後造成員警受傷，罪加一等遭起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子前年3月間在龜山區華亞三路附近違規停車，被龜山警方盤查，陳因車上藏有三級毒品咖啡包竟猛踩油門逃逸，員警欲追逐因現場人車眾多而停止，不料20分鐘後，員警又在附近200公尺處發現陳男車子，員警這次攔住陳男盤查，並在其車上查出毒咖啡包等三級毒品，陳男情急之下與員警拉扯，導致員警受傷，桃園地檢署調查後，偵結依妨害公務罪嫌將他起訴；至於毒品案則另案偵辦。

檢警調查，34歲的陳姓男子於前年3月19日上午11時30分許駕車在龜山區華亞三路與文化一路違規停車，龜山警分局曾姓、林姓警員巡邏時發現，上前欲盤查時，陳男車上藏有三級毒品毒咖啡包擔心被查獲，立即猛踩油門逃逸，員警欲追捕，但因當時路上人車眾多，員警未能追上。

僥倖逃離的陳姓男子，在20分鐘後又悄悄折回附近，曾姓、林姓警員發現才逃逸未久的車子又出現附近，這次前後包抄將陳男攔查，要求陳下車接受盤查，過程中員警眼尖查出駕駛座旁有毒咖啡包，陳男憂心被員警查獲，趁曾姓員警搜查毒咖啡包時伸手搶奪，雙方發生拉扯，導致曾姓員警雙手手腕與右膝處有挫傷等傷勢，員警仍奮力制伏陳到案，並起出三級毒品毒咖啡包等證物。

桃園地檢署複訊時，陳男坦承犯行不諱，警方則提供驗傷診斷證明與現場照片佐證，檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴陳，至於毒品案則另案偵辦。

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