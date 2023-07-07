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小米手環8來台！　7／10陸續上市

▲小米宣布Xiaomi 手環 8 在台上市。（圖／小米）

▲小米宣布Xiaomi 手環 8 在台上市。（圖／小米）

記者陳俐穎／綜合報導

小米手環一直視小米十分受到歡迎的產品系列，官方今日也宣布 Xiaomi 手環 8在台上市，Xiaomi 手環 8首度帶來「香檳金」配色手環機身本體，以全新快拆結構設計，讓轉換風格變得輕鬆快速，1.62吋螢幕升級支援60Hz高更新率螢幕，首度推出趣味錶盤、跑步模式與項鍊模式，續航最長達16天，Xiaomi 手環 8將於7月10日於全台陸續開賣，售價新台幣1,095元。

Xiaomi 手環 8首次採用快拆結構，不僅可以輕鬆拆換，更擺脫腕帶包圍式的束縛感，提供更多的「材質自由」。精緻機身展現時尚金屬質感，首次提供「淡金色」，與經典的「亮黑色」共兩款全新中框配色，提供更多搭配選擇。憑藉著全新的快拆式設計，Xiaomi 手環 8提供高達8款風格腕帶、全新項鍊配件與跑步配件，在各種情境中都有搭上風格的Xiaomi 手環 8。

Xiaomi 手環 8延續1.62吋AMOLED、326 PPI超大跑道型螢幕，擁有高達600 nits亮度，即使在夏日戶外運動中，也能清晰查看運動狀態。配合高達200多款全新時尚錶盤，與專屬AOD顯示，各類時尚腕帶與項鍊配件，也能在錶盤商城中找到相對應的官方CP錶盤，不用額外費心搭配，也能凸顯氣質、展現風格。Xiaomi 手環 8更推出全新彩蛋功能：有趣的遊戲錶盤，用簡單的復古遊戲化解無聊。

首度搭載光線感測器，讓亮度調節也能智慧化，依據環境光線提供無段式自動亮度調節，抬腕就是最佳亮度。得益于全新晶片加持，螢幕提供60Hz高更新率超流暢體驗，不論是操作手感，還是滑動觀感，都讓人眼前一亮。Xiaomi 手環 8支援全新快充，最快1小時內即可充滿100%，基本使用續航最長可達16天，在AOD模式下也能支援續航長達6天。

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