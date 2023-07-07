網紅護理師喬喬控警性騷擾　公布第一視角「穿裙子被警摸腿」畫面

記者戴上容／新北報導

網紅護理師張喬瑜5日下午5時許，與友人起口角大批警力到場，張女指控處理的男警員，在過程中不斷摸她大腿，並質疑為何不是女警處理？6日憤而提告性騷擾，喬喬7日在臉書公布被警察摸腿畫面。她表示，整個過程讓她感覺非常噁心，害她做惡夢！蘆洲警方回應，全案將由第三方公正單位審視。

▲ 網紅護理師喬喬受訪訴說性騷擾過程 。（圖／記者戴上容翻攝）

網紅護理師張喬瑜在臉書有許多帳號分享政治時事，5日下午5時許，在蘆洲與朋友發生口角，路人見狀報警，喬喬和警察發生衝突，警方以喬喬未報身分為由，要將她帶回派出所，喬喬隔日憤而至警局提告警方性騷擾。

網紅護理師張喬瑜喬喬在臉書「喬喬塔綠粗暴大可不必-張喬瑜護理師5」公布「穿裙被摸腿畫面」！並寫下長文：一場朋友之間的小糾紛，我們雙方也說要自行解決，但蘆洲長榮路三民派出所的ㄧ群男警，像穿著制服的流氓一樣，對我一個手無寸鐵的女子，一個拿警棍指著我，一副作勢要打我的樣子，另一個則是大聲地對我咆哮，還沒戴口罩狂對我噴口水。

我跟友人雙方都沒要提告，員警ㄧ直去慫恿我朋友告我，說這樣就能把我移送法院，警方不是來排解糾紛而是來製造糾紛，男員警還在過程中借機摸我手臂、大腿數次，然後在查驗身分的過程中，也不給我時間拿身分證就說我不配合。

一群警察不分事理的，就強拿警棍硬把我擄壓上警車，上警車之後男員警還摸我手臂大腿數次，整個過程都不是女員警來處理，男員警對我的肢體碰觸，讓我覺得非常噁心，晚上睡覺還做惡夢，隔天我去警局提告范員警跟謝員警性騷擾，做完筆錄後有員警打來說我漏了個簽名，要我再返警局ㄧ趟，我就回去警局簽名，簽完後我說我會找記者講出這些噁心的事，當時蘆洲三民派出所值班檯有4-5名員警，就跟我嗆說我在屌什麼

我問他你現在是要拘捕我嗎，我犯了什麼法，被警察叫來簽名還要被員警嗆，還集體大聲吼我叫我離開啦，我整個會被嚇死，「警察根本就像是穿著制服的黑道」這句話說的ㄧ點都沒錯

蘆洲警分局表示，經檢視相關影像，均因女子不願配合警方，屬同仁為控制現場，避免爭執擴大之執法作為，絕無性騷擾意圖，將支持同仁執法並給予必要協助。

針對女子控訴性騷擾一事，分局將依規定受理，由政風單位將相關事證全數提供地檢署辦理，另行政程序上交新北市婦幼隊辦理；全案由第三方公正單位審視，最大幅度來保護同仁執勤及民眾提告之權利。