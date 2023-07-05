空中大學圍牆拆了　人行道變寬更好走

▲空中大學原有中正路上圍牆。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市政府與蘆洲空中大學攜手合作，辦理空大鄰中正路側校園開放與友善人行環境改造工程，新北副市長朱惕之4日上午與空中大學校長陳松柏一起剪綵，旋即開放民眾通行使用，翻轉蘆洲街區環境品質，共創蘆洲地區舒適的人行新環境。

▲新北副市長朱惕之（前左）與空中大學校長陳松柏（前右）一同視察完工開放後的空大校園。

空中大學長期與蘆洲地方密切合作，校方在109年率先開放保和街側校地空間，提供市民優雅舒適的休憩環境。市府去年9月再和空大簽訂合作備忘錄，共同編列經費改造空中大學鄰中正路側校園空間，拆除校園圍牆及部分閒置設施，重塑人行環境及休憩空間，讓校園與社區零距離，改造工程於去年底開工，經歷半年多的施工，迎來嶄新的通行環境與校園景觀。

朱惕之強調，市長侯友宜上任以來積極推動校園通學廊道的改善，過去4年多來已完成58所學校，本次與空大攜手共創蘆洲新環境，首創市府與大專院校通力合作推動友善人本環境，達成安全通暢的目標，也提昇校園與地方整體環境改善，是市府持續推動行人友善環境的標竿。

工務局長祝惠美說明，空中大學中正路側人行環境及入口景觀改造工程，總工程預算經費為5,400萬元，提供6,535平方公尺校地作為人行環境及休憩空間。未來將接續辦理蘆洲中正路至忠孝路、復興路的人行環境改善，以及蘆洲國小到三民高中之間的通行環境。

此外，工務局分別在去年11月及今年6月舉辦蘆洲人行環境改善工作坊，其中6月份以活動方式針對蘆洲國小孩童上學路蒐集當地居民及師生意見，獲得各界好評，目前正著手規劃國小周邊通學廊道的改善，將在經費到位後展開工程相關作業，期盼能將捷運站到空大與蘆洲李宅古蹟的人行環境做完整串連，展現蘆洲地區全新的風貌。

目前蘆洲有許多正在規劃或進行的建設，例如湧蓮公益慈善大樓、環狀線北環段皆已進入工程階段，五泰輕軌也著手綜合規劃中，新北市府期許中央內政部能予以協助最重要的蘆南蘆北開發；蘆北區段徵收案連動蘆社大橋的新交通動脈，新北銀河灣計畫的新北未來城、空中水岸公園與會展商旅，共同為以智慧科技重塑蘆洲的發展而努力。