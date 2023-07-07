被老婆罵「沒用」…31歲人夫自宮狂剁「1分為4」　脫口1句醫驚呆

▲夫妻吵架，丈夫揮刀自宮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

夫妻吵架本是尋常事，但浙江省溫州市永嘉縣一名人夫阿嘉（化名），一氣之下居然揮刀自宮，還連剁4刀，下體血流如注被送醫搶救，見到醫生第一句話竟問，「保住要多少錢，太貴就切了算了。」幸運的是，經過醫生緊急搶救，終於將差點全斷的生殖器接了回去，目前功能恢復良好。

據《溫州都市報》報導，31歲的阿嘉與妻子結婚多年，生有一女，平時兩人感情還不錯，但再好的感情也有爭吵的時候。

上月底的一天早晨，阿嘉因瑣事跟妻子吵了起來。兩人越吵越兇，妻子罵了一聲「沒用」，徹底讓阿嘉失去了理智。他看到一把水果刀，就拿起來往自己下身連切了幾刀。頓時，下身血流如注。

阿嘉很快被送往市區某醫院，但醫生看了阿嘉的情況後認為，阿嘉受傷嚴重，保不住了，只有整個切掉。隨後，醫生建議他去溫州醫科大學附屬第一醫院試試，看能不能保住，後阿嘉再次轉院。

從救護車上下來時，現場接診的醫生發現阿嘉的下身仍在不斷出血，傷口的紗布被鮮血染紅，車上也殘留著一大攤血液。

「保住要多少錢」？一到醫院，阿嘉就趕緊問醫生費用，「如果要10萬元（人民幣，下同），就切了算了。」接診的泌尿外科醫生簡單查看傷口後，安撫病人，「及時手術，還是有很大保住的希望，也無需花這麼多錢。」

經過開導，阿嘉同意積極配合醫生治療。不過，當醫生打開傷口，看了一眼都倒吸一口冷氣，「至少切了4刀。」醫生感嘆，阿嘉的刀傷主要在生殖器的頭部和冠狀溝處，而且切得很深，陰莖的兩側海綿體已經完全斷了，尿道的海綿體也接近斷裂。整個生殖器僅剩下尿道和腹側皮膚連著，而海綿體是保證男性性功能的重要血管。如果不及時止血、修復，阿嘉有可能會失血性休克，並且永久失去性功能。

之後，3名醫生合力進行修復手術。幸運的是，刀沒有完全切斷主要的血管和神經。經清創修補吻合，阿嘉很快出院，刀疤癒合良好，目前生殖器功能也恢復良好。