老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

▲原PO過著無性生活7年了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名人夫表示，從小孩出生到現在，已經過著無性生活7年來，老婆總是以很累、不想為由拒絕，老婆嫌他胖睡覺會打呼，還因此花了2年的時間，減了20幾公斤，只要休假就是陪家人、陪小孩，對家庭盡心盡力，也幫忙分擔家裡雜事，但無性生活仍沒有改變，他崩潰直呼「再不改善，那只有離婚」。

該名人夫在臉書「靠北婚姻-社團討論區」發文，從小孩子出生到現在，跟老婆分床睡快7年了，過著無性生活7年，「只有靠自己DIY」，老婆總是以照顧小孩很累拒絕房事。他提到，剛結婚前幾年常常加班，小孩幾乎都是老婆在帶，老婆也常抱怨，「因為只有我一份收入的關係，那幾年只能這樣子過生活」，但只要休假在家，就會盡力幫忙做家裡雜事。

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老婆的閨蜜還指責他，「男人有空的時候，應該要多想想怎麽顧好小孩，不要滿腦子都想那種事」，但原PO卻超火大，「她閨蜜說這一句話的時候，我們已經超過4年無性生活了，我只好忍！」為了有更多的時間給家庭，他換了一份收入高，空閒時間多的工作，小孩也漸漸變得跟他親近。

▲老婆總是以很累為由拒絕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



原PO坦言，除了幫忙分擔家事，抽空帶小孩出去玩，還常帶家人出去吃大餐，平均兩、三個月就規劃一趟國內旅遊，「但是無性生活的狀況，還是沒有改變」，老婆也沒有在外認識新的男生，只說顧小孩很累，沒感覺。

原PO無奈嘆，不想出去外面亂來，而毀了這個家，但如果狀況再不改善，那只好離婚了，「老婆也不是非常積極的改變，我也跟老婆講過，我已經快要得憂鬱症了，但是她依然故我，這樣我到底要如何是好？我已經忍到快崩潰了」。

貼文曝光，網友們建議雙方好好溝通，「我覺得你需要好好檢討和老婆的互動，沒有情趣只有自以為的責任心，真的不是另一半想要的」、「女人要陪伴，關心，被疼愛的感覺，或許因為一直等不到，所以就放棄一切了」、「有時候是荷爾蒙問題+煩+睡眠不足，真的完全不想」、「有時候顧小孩累只是一個省事的說詞，真正的原因可能要你們夫妻好好聊一下才會發現了」。