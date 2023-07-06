2023熱氣球嘉年華首場曙光光雕音樂會　7／7成功鎮登場

▲三仙台光雕音樂會7日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



2023台灣國際熱氣球嘉年華6月30日在台東鹿野高台盛大登場後，緊接7月1日光雕音樂盛宴夜晚開幕吸引眾多遊客前往欣賞，當熱氣球光雕結合700架次無人機升空的瞬間，也宣告今年熱氣球活動正式開始，首場曙光光雕音樂會將於7日清晨4點在成功鎮三仙台登場，並有5顆球呈現在遊客面前，日出從海平面升起，呈現朝氣蓬勃的新氣象，縣長饒慶鈴歡迎球迷朋友們一同欣賞熱氣球襯著曙光點亮三仙台，迎接這一天的第一道曙光。



縣長饒慶鈴表示，台東地景三仙台除了是知名的旅遊景點外，更是拍照攝影聖地，尤其在曙光乍現，目睹橘紅的太陽從太平洋緩緩升起，會讓人有著莫名的感動，今年三仙台熱氣球光雕音樂會將由日本的養樂多超人球與巴西的柯奇狗狗球代表外國球出場，國內球則是以曙光球、蠟筆球、台東球上陣，各式球種襯托了早已暈染成畫的天際，此時可別忘記拿起手機紀錄美好的瞬間，讓它們一起陪你迎接三仙台的日出曙光。

提醒喜愛熱氣球的球迷們，今年三仙台熱氣球光雕音樂會接駁車將分別從台東火車站及台東轉運站出發抵達三仙台活動會場，發車時間皆為7日清晨2時40分，想參與絕美的曙光光雕音樂會的民眾歡迎搭乘接駁專車，民眾下車後即可步行抵達活動會場。