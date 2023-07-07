重慶萬州暴雨致17死2失蹤　「水淹到胸口」老人站陽台呼救

記者林郁婷／綜合報導

重慶萬州4日開始受暴雨襲擊，不只引發洪澇也造成土石流，已致17人死亡、2人下落不明。藍天救援隊表示，由於坍塌面積太大，無法確定失蹤者的位置，現場也不能使用大型機具，只能透過其他工具開挖，目前仍在努力尋找受困人員。

《澎湃新聞》報導，萬州區長灘鎮降下1956年以來最大雨量，發生嚴重土石流，至目前為止，造成17人死亡及2人失蹤，如今好幾個救援團隊都在與時間賽跑，全力搜救失蹤者。

現場救援人員指出，現在天氣很炎熱，因此救援隊伍分成了4組輪流開挖，「我們採取開挖一段、支撐一段、前進一段的方式，做到搜救一刻不停。」

▲洪水淹沒大門，老人只能站在陽台求救。（圖／翻攝自微博／新華社）

從現場搜救照片可以看到，洪水淹至人胸口的位置，一名老人就因水位太高無法開門，受困在家裡，最後只能站在陽台求救。另外，沙灘村的災情也很慘烈，土石流不斷從山頂沖刷，摧毀房屋、道路和地基，許多救災必經的路都有大石頭掉落，相當危險。

據了解，其中一位失蹤者所在的太白溪村，也發生山體滑坡，重慶專業應急救援總隊研判，失蹤者可能是受困在屋內臥室，「現場指揮部採取邊挖邊偵測的方式」，開闢出一條往臥室的「生命通道」，並透過雷達生命探測儀、音視頻生命探測儀確認情況。

重慶氣象部門呼籲，中東部地區將有新一輪強降雨發生，而萬州屬於高風險區域，要做好預防準備，立即將民眾轉移到安全的地方。