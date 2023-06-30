天降巨石砸中重慶巴士「釀6死9傷」　乘客多為學生！直擊恐怖一刻

▲事故造成6死9傷。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶奉節縣29日下午有中型巴士行駛期間被落石擊中，造成6死9傷。現場影片顯示，一條山間公路上，巴士停在路邊，車門未打開，車窗有破損，尾部、車頂多處損壞，車廂內有一塊巨大的石頭，有乘客因被石頭砸中昏迷。知情人表示，出事巴士乘客包括學生，「放假了，考試考完了，（大部分）接學生的」。

據《極目新聞》報導，6月29日下午，重慶市奉節縣紅土鄉板橋溝附近，一輛巴士被落石砸中，現場有人員被困。目擊者陳先生表示，事發時在下雨，巴士的車頂被石頭砸開，有過路的車主見狀主動救援。

事故發生後，陳先生駕車路過了現場。29日晚，陳先生表示，他看到車頂已經被石頭砸開，幾乎完全損毀，多塊石頭砸進了車內，有乘客被困，最大的一塊石頭佔據了多排座位。

陳先生說，事發地一直持續下雨，公路一側的山崖很高，近乎垂直路面，他們路過時，還有小的碎石從山崖上滑落。陳先生還指出，他到達現場時，已經有人報警，有路過的車主在開展救援。

6月28日下午，重慶市規劃和自然資源局、氣象局聯合發布全市地質災害氣象風險預警，28日晚8時至29日晚8時奉節縣部分地區屬於風險較高地區，地質災害氣象風險等級為Ⅲ級，黃色預警。

有參與救援的村民稱，公路上方是懸崖，落石約高2公尺、寛2公尺，「掉下來就把車子打平了。」

▲重慶奉節縣中型巴士遭落石擊中（圖／翻攝自影片）

村民稱，事發後有人開吊車（怪手）、挖掘機到場協助救援，至少救出14、5人，「我們就拿起鋼筋去撬，撬不動那個石頭，當地居民很熱心的，開的吊車，挖機幫助救援。」據透露，出事巴士原定從鎮上回鄉，車上乘客包括學生，「放假了，考試考完了，（大部分）接學生的。」

據重慶市奉節縣交通局通報，6月29日15時30分左右，奉節縣紅土客運公司一輛正在正常運營的中型普通客車（渝A97G82），駕駛員1人，允許載客19人，實際載客18人，行駛到公平鎮至紅土鄉路段，遭30公尺高山上意外落石砸中車尾部，致使6名乘客遇難、9名乘客受輕傷。

車輛被砸中後，駕駛員和車上乘客立即採取緊急自救措施，並撥打救護電話。車上6名乘客當即沒有生命徵象，9名乘客受輕傷迅速轉醫院救治，3名乘客沒有受到傷害。