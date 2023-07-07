小三被抓包怒揭「他還有2女友」　人夫：我真的有3個老婆

記者黃翊婷／新北報導

潘姓女子在某檳榔攤上班，認識客人阿華（化名）之後，與對方展開交往並發生性行為，結果被正宮抓包，遭提告求償100萬元；她怒控阿華除了她之外，還同時和2名女子交往，自己也是受害者。沒想到阿華接受偵訊時，坦言自己真的有3個老婆，1個有登記，另外2個都是私下交往。

▲潘女被抓包和人夫搞曖昧，竟抖出對方還有2個女友。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿華的妻子在判決書中主張，和丈夫原本感情和睦，2021年11月初丈夫在檳榔攤與潘女相識，同年12月28日還曾開車載潘女及其女兒去吃飯，接著將女兒送回家，再和潘女車震；之後2人有空就會相約上摩鐵發生性行為，丈夫每個月還會給潘女1.5萬元零用錢，直到2023年2月23日才分手。

阿華的妻子表示，她直到2022年10月24日發現丈夫手機收到潘女的LINE訊息，上頭寫著「不要一直讓我失望好嗎」，才開始起疑，同年11月又看到潘女傳來「你再繼續這樣真的會失去我了喔」、「你失去了一個最愛你的人」等訊息，因此決定攤牌，丈夫也坦承外遇；她認為潘女明知丈夫已婚，仍執意交往，憤而決定提告求償100萬元。

潘女則辯稱，她是在2022年9月才開始在該檳榔攤上班，阿華有時來店裡消費會幫忙送吃的，她慢慢被感動，才答應交往，「在認識我的這段期間，他說他還有和2個女生同時交往，且都有10多年」，後來聽說阿華已婚，她便馬上提出分手，沒有再聯絡。

潘女強調，阿華妻子主張的時間點都有誤，她承認自己有錯，但那是因為阿華隱瞞已婚身分，而且她也沒有拿到每個月1.5萬元的生活費，分手之後甚至受到阿華持續騷擾、傳訊息恐嚇，「我也是受害者，他一直騷擾我，我晚上都嚇得不敢睡覺」。

阿華則證稱，他和潘女是在2021年12月28日認識並交往，每個月都有發生性關係，一直交往到2023年2月，之所以會有印象，是因為交往當天他們就發生性行為了，「她知道我有配偶，剛開始往來的時候我就告訴她了。我真的有3個老婆，妻子是我有登記的配偶，另外還有2個老婆，她也都知道。」

新北地院法官認為，從上述證詞看來，潘女與阿華確實曾發生過性行為，交往時間大約落在2021年底到2022年初，可見阿華妻子的主張可信。

此外，潘女雖然主張交往時不知道阿華已婚，但她曾自述，阿華為了挽回這段感情，有叫她的兒子去工廠上班，大概是2022年9月多的時候才知道對方已婚。法官指出，潘女在知道阿華已婚之後，仍於2022年10月、11月持續傳送曖昧LINE訊息，可見她確實是在知悉對方已婚的身分之下，仍選擇繼續交往，因此不採信她的說詞，最終判她應賠償正宮9萬元較為適當，全案仍可上訴。