2大1小「光玩大阪環球」兩天噴2萬7　網驚呆：六福村玩N次

▲瑪利歐園區，示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本大阪環球影城（USJ）每年吸引世界各地遊客朝聖，不過高昂票價也引發討論，就有網友一家三口去玩，加上快速通關券，兩天竟噴了2萬7700元。對此，一派人驚呼超貴，但也有鄉民認為，是值得的。

一名網友今在PTT提到，剛剛發現大阪環球影城的門票+快速通關票，換算台幣竟要5千多塊錢，讓他不禁好奇，「真的有人會買嗎？新竹的六福村都可以去5次了。」

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此話一出，另一名網友火速分享經驗談，上周剛從日本回台的他，當初買環球影城兩天的門票，加上4種快速通關券，2大1小一共要2萬7700元；他更透露，一家人8天日本行，共噴掉22萬元，忍不住直呼「誰再說去日本便宜的！」

▲日本大阪環球影城。（圖／達志影像／美聯社）

對此，鄉民紛紛回應，「推，爆幹貴」、「本來就有分窮遊跟富遊，你有本錢這樣花，有什麼好抱怨的」、「你自己排的爽爽行程是在哭喔」、「花錢就享受，何況還是你自己排的XD」。

不過，也有不少人覺得，買快速通關票很值得，「每個都插隊很爽耶」、「花錢買時間啊」、「嘿嘿我買7項的，小黃人超爽」、「不買你就乖乖排隊慢慢等吧」、「出國時間有限，課金一口氣玩爽比較重要」。

《ETtoday新聞雲》記者實際查找旅遊電商平台，網友選擇的只是中價位組合，若選擇「環球特快入場券7」也就是7種設施的快速通關票，那一位成人要價1萬992元，至於一位兒童則要9463元。