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李玟老公發訃聞「連署姊姊」　李思林2句話打臉

▲▼李玟世紀婚禮。（圖／CFP）

▲李玟和Bruce結婚於2011年。（圖／視覺中國CFP）

記者崔子柔／綜合報導

天后李玟2日不敵抑鬱輕生，送醫搶救3天後宣告不治，她的二姊李思林5日證實噩耗，震驚各界。李玟老公Bruce Rockowitz 6日以家人身分發出訃聞，文內同時連署李玟的兩位姐姐。不過李思林則在相關貼文下直接打臉，「這是她老公發的並不是我準備的」。

▲▼李玟老公發訃聞。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

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▲李玟老公發訃聞。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

微博帳號「新浪大文娛」昨日轉發李玟老公發出的訃聞，該內容最下方寫道「Bruce Rachel、Sarah Carol、Nancy泣告」，李思林（Nancy）則回應，「這是她老公發的並不是我準備的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲李思林留言。（圖／翻攝自微博）

該則留言吸引超過1.7萬人按讚，網友也紛紛回應，「頂上去我就說怎麼可能二姊也一起發訃告」、「感謝二姊一直站在輿論前線」、「什麼時候了，這個時候出來裝老公了」。

李玟好友先前向《ETtoday星光雲》透露，李玟原本要在7月正式辦離婚手續，不過還沒等到那一刻就選擇離開，「李玟不能走到真正離婚這一步，她太愛一個人愛到瘋狂了，愛到極點了，最後手續也不願意多做完，她情緒上不能離開，就讓她快快樂樂的離開吧！」

【李玟老公發聲內容】

我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。

CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。

葬禮細節待定，容後公布。

Bruce Rachel、Sarah Carol、Nancy 泣告

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