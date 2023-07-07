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暑假孩子玩3C攔不住？養成正確習慣＋常備一條「神隊友」更能放心玩

消費中心／綜合報導

3C科技與AI人工智慧大大改變人們的世界，涉及的影響可能比你我想得都還要更深遠，如今最顯而易見的是，所有人每天都高度仰賴3C過生活，像是許多家長依賴「科技育兒」，據報導台灣3～5歲幼兒有9成會在家使用3C產品，其中3歲幼兒平均每天使用超過2小時；多螢時代到來，95%學齡孩童靠3C上課，調查顯示，孩子平均每天使用3種3C螢幕，1週計算下來使用手機、上網時間近40小時，比運動時間足足多出4倍，暑假即將來臨，家長就怕孩子接下來每天與3C為伍、攔也攔不住！

這場晶亮保衛戰需要大人們率先以身作則，少花時間一直使用螢幕，針對小孩子的保護晶亮行動，也可以從限制3C使用時間下手，其中不少家長花錢幫孩子報名夏令營，鼓勵孩子放下3C走向戶外，然而活動總是短暫的，結束後孩子往往又「校正回歸」3C懷抱，可見日常建立良好使用習慣和鼓勵孩子多補充保健品才是晶亮關鍵！

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,3C,暑假。（圖／民眾提供）

▲想遠離3C，親近大自然是好方法，因此許多父母為孩子報名夏令營。（圖／民眾提供）

衛福部國健署鞏固晶亮六招學起來，一、每日戶外活動2到3小時以上。二、未滿2歲兒童盡量別常接觸螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。三、使用螢幕30分鐘、休息10分鐘，閱讀書籍保持35至45公分距離。四、讀書光線要充足，坐姿要正確。五、均衡飲食，天天五蔬果。六、每年定期1到2次檢查。還想知道更多保護方式嗎？點擊「晶亮滿滿大補帖」，測驗看看自己的正確保健資訊程度，好玩又能吸收知識，前150名測驗者還能獲得白蘭氏「晶亮試用包」（含白蘭氏葉黃素精華凍、黑醋栗+金盞花葉黃素飲）。

除了建立正確知識、養成良好生活習慣之外，日常保健更需要常備「神隊友」！很多聰明的家長選擇的是葉黃素凍銷售第一品牌「白蘭氏葉黃素精華凍」，因為Q彈口感和酸甜口味就像果凍一樣，讓孩子超級喜歡，吃了一條還不夠，狂問爸媽：「我還可以再吃一條嗎？」過往大人三催四請才吃保健品的情況不再出現，家長輕鬆、孩子開心。

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,3C,暑假。（圖／民眾提供）

▲酸甜Q彈風味的白蘭氏葉黃素精華凍，吃起來就像果凍，讓小朋友吃了還想再吃。（圖／民眾提供）

最方便的是，「白蘭氏葉黃素精華凍」的細長條狀包裝不佔空間，包包中一次可以放好幾條，非常輕巧好攜帶，隨時需要、一撕即食，即刻補充經美國國家衛生研究所實驗證實的5：1黃金比例葉黃素和玉米黃素，6毫克葉黃素含量符合每日晶亮保健所需，無添加色素及防腐劑，讓父母可以非常安心守護孩子晶亮健康。

▲▼白蘭氏葉黃素產品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「白蘭氏葉黃素精華凍」為細長條狀包裝，小小一條方便隨身帶著走，隨時補充晶亮。（圖／記者周宸亘攝）

不只孩童要注意，就連大人也要留意，據調查發現有高達27%職場人士，整天使用3C時數高達12小時以上，由此可見不論年紀大小，3C超標問題都是必須好好關注。一般民眾可以選擇白蘭氏葉黃素精華飲作為日常晶亮保健，含有使用美國專利認證游離型（自由型）葉黃素，而且添加有「黑鑽石」之稱的黑醋栗，好喝好吸收，讓人補足晶亮的同時喝了心情大好。3C重度使用者需要加強保養，可以選擇飲用葉黃素精華飲強化款，內含來自日本、可調節生理機能的珍貴蝦紅素4毫克（萃取自紅藻植物性配方），可以幫助晶亮舒適。白蘭氏葉黃素「神隊友」就是一家大小能常保晶亮的強力後援。

立即補充晶亮：https://reurl.cc/Rz9Y0r

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,3C,暑假。（圖／記者周宸亘攝）

▲鞏固日常晶亮力，白蘭氏葉黃素系列產品就是民眾的神隊友。（圖／記者周宸亘攝）

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