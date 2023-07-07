雙倍維生素C發泡錠補充營養又方便！跟著醫生「一天一錠喝得有酵」

▲維生素C在人體內無法自行製造，該如何有酵補充？專家教你小撇步。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

健康預防觀念提升，民眾對於保健的需求增加，維生素的補充也變得相當重要，但維生素在人體內大多無法自行製造或合成，像維生素C就是其中之一，該如何有酵補充呢？專家教你小撇步。

▲健康預防觀念提升，民眾對於保健的需求增加。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

康是美連鎖藥局張書鳳藥師表示，現代人工作、生活壓力大，如果還有抽菸或飲酒習慣，維生素C流失更快，身體也容易精神不佳。根據衛福部建議，一般成年人每日應攝取100毫克至上限2000毫克的維生素C，可以適時食用營養補給品，像維生素C發泡錠能補充水分同時補充所需營養，就是一個好選擇。

▲維生素C發泡錠能補充水分同時補充所需營養。

市售發泡錠產品多元怎麼挑？張書鳳藥師建議挑選大品牌且有醫生推薦的產品比較安心。利捷維有酵維生素發泡錠，由江坤俊醫師有感推薦，一錠具有雙倍維生素C（註1），添加美國專利AES發酵物，幫助大分子分解成小分子，有助吸收與利用（註2），一天一錠喝得有酵，而且沒有B群特別的味道，大人和小朋友都適合飲用，尤其愛喝手搖飲的上班族、不愛喝水的小孩或吞嚥有困難的老人家，都可以到康是美連鎖藥局購買。

▲利捷維有酵維生素發泡錠，由江坤俊醫師有感推薦。

小小一顆發泡錠，維生素C含量相當於31顆檸檬，簡單用水沖泡就能補充一日所需。「檸檬風味」有8種維生素B群和牛磺酸有助提升體力；「柳橙風味」則添加維生素D和鋅，能調節生理機能、提升活力。現在7-11還買得到10錠隨行裝，包裝輕巧更方便攜帶。

▲「檸檬風味」添加8種維生素B群和牛磺酸。

實際喝起來的味道如何呢？「滿清爽的，柳橙味很自然，如果在7-11都買得到，是滿方便的」、「酸酸甜甜的，滿適合不喜歡喝開水的我」、「好喝！一天一錠很方便，可以省下手搖飲的錢，還可以補充維生素，很划算」、「酸酸甜甜很像果汁，而且沒有B群的味道，可以泡給我們家小朋友喝」，試飲民眾紛紛給出好評。

▲「柳橙風味」添加維生素D和鋅。

維生素C是人體必需營養素，屬於水溶性維生素，可溶解於水，因此人體無法儲存，多餘的量也不會被吸收，需要透過飲食攝取補充，利捷維有酵維生素發泡錠，提供一個健康又方便的選擇，幫你輕鬆補充身體所需。

註1：與利捷維有酵維生素C+D3口嚼錠之維生素C500mg/錠相比。

註2：係指美國專利US 7235390 B2文獻中發現含酵素和輔因子混合物可幫助吸收和利用