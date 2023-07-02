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有青麻椒關東煮、麻辣寬粉！　超商「6款青花驕聯名鮮食」一次看

▲▼「全家X青花驕」聯名6款鮮食。（圖／業者提供）

▲青花驕6款聯名鮮食開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有鮮食新選擇！超商最新「6款青花驕麻辣鍋聯名小吃」來了，不僅有超狂個人關東煮，吃得到青花驕貢丸、米血等料，還有椒麻虎紋蛋、椒麻炸雞腿、麻辣寬粉等，通通超欠吃，即日起於全門市正式開賣，嗜辣者肯定要搶嚐鮮。

「全家X青花驕麻辣鍋」一口氣推出6款全新鮮食小吃，首推這碗「獨門青麻椒關東煮」，是選用獨門青麻醬與豬骨、雞骨、大白菜進行熬煮，再加入青花驕貢丸、凍豆腐、米血等配料，口感辛香鮮麻、不油不膩，再來是「青花椒麻虎紋蛋」，是以泰式炸蛋搭配青花椒麻醬汁，打造微麻微辣的滋味。

▲▼「全家X青花驕」聯名6款鮮食。（圖／業者提供）

▲加碼吃4款冷凍袋裝小吃。

另外4款為冷凍袋裝小吃，首推「青花椒麻霸王炸雞腿」，是酥脆雞腿佐以青花驕花椒粉提味，咬下帶有麻香口感，而「青花椒麻香烤雞翅」則是以醬燒烤翅帶出清香辣勁，每袋內含2支2節翅與1支翅腿，還有道地川味「青花椒香麻辣寬粉」、「青花椒麻川香醬拌麺」等2款主食，通通不能放過，即日起正式開吃，至7月25日前凡於購買青花驕聯名產品任1款，就送青花驕「特色綜合丸」兌換券1張，限至青花驕門店內消費使用。

▲▼7-11獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」。（圖／7-11提供）

▲▼7-11獨賣「統一布丁牛奶雪糕」。

▲▼7-11獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」。（圖／7-11提供）

另，天氣熱肯定也想來之冰棒消暑，7-11近日獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」，直接把布丁變身雪糕，每一口都能吃到布丁最經典的焦糖香、奶香，好吃到不行，即日起正式開賣，至7月9日前還可享單支29元、2支49元優惠，等於單支最便宜只要25元就能開吃。

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