手遊老闆是人蛇頭子！　高薪騙求職者去「KK園區」摘器官

▲KK園區空拍圖。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

手遊公司老闆陳盈齊涉嫌以高薪工作為誘餌，將1男1女拐賣給緬甸KK園區的器官販子，所幸家屬支付100萬泰達幣、另一人趁機逃回台灣，才免於受害。士林地院審理後，6日依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂等罪判處8年徒刑。

起訴書指出，陳盈齊經胡姓男子介紹，得知簡姓男子有管道可摘取器官營利，於是3人共謀營利，去年6月向一名精通英語的求職女子謊稱可出國擔任高薪秘書兼翻譯，隨後安排健康檢查，再將資料交給同夥與泰國器官買家「驗貨」，最後談妥170萬元酬金。

受害女子去年6月18日從桃園國際機場搭機前往泰國，不料之後被輾轉送往緬甸KK園區，才驚覺自己被賣了，趕緊偷偷上網向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救，並由辦事處緊急通知女子母親。最後，母親不得不聯繫集團同夥，支付新台幣約100萬元的泰達幣，才讓女兒平安歸國。

集團將女子送出境後，未獲得販售器官的170萬元酬金，因此又盯上另一名男子，謊稱「到泰國協助領拳賽獎金」為由，還允諾返台後可到手遊公司上班，以此誘騙男子在去年8月前往泰國。

不過，男子抵達泰國後，從Google地圖發現車輛沒往旅館開，而是往反方向開去，他驚覺不對勁，趁著中途下車機會逃跑，最後自行搭機返台，幸運脫險。

全案經檢警搜索偵辦，拘提陳盈齊、袁家翔、胡重慶、楊振楷、簡浩軒、張秉暐、楊舒婷、竇一浚、蘇子晅、卓爾杰等10人到案，依摘取他人器官未遂、以詐術使人出境等罪起訴，並聲請羈押禁見獲准。

士林地院審理後認為，10人正值青壯年，均為20至22歲不等，不思以正當工作維生，為了獲取高額利益，竟詐騙被害人到國外摘取器官，導致被害人處於惶恐、無助之境，惡性重大，因此6日依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂等罪，判處陳盈齊8年徒刑，另外9名被告則分別判刑2年6月至7年6月不等，全案仍可上訴。