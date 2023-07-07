突胃痛到走不動！男友喊「我在忙耶」　她進房間見一幕心寒了

▲男友忙著玩手遊。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你竟然為了打手遊而不載我去掛急診！」一名女網友發文表示，她晚上因為突然胃痛，所以就問男友能否載她去掛急診，怎料，對方卻說自己很忙、走不開，「我就走進房間看他在忙什麼」，而眼前這一幕，讓她頓時心寒了。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她晚上因為突然胃痛、痛到快無法走路，所以就問同居中的男友能否載她去看醫生。當時男友就回，「你可以自己去嗎？我在忙耶！」由於原PO實在很不舒服，所以又說「拜託一下啦，我真的很痛！」

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然而，男友仍說「可是我現在走不開耶，我覺得你自己去會比較快！」聞言，原PO好奇男友到底在忙什麼，便走去房間看看，接著就發現對方在忙著打手遊，「我看到這一幕時，心累了，你竟然為了打手遊而不載我去掛急診！」

原PO後來對男友說，「算了，你慢慢打，我自己去醫院好了。」而聽到對方要她小心一點時，她便心想，「我怎麼會愛上這種男人啊？」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「完全可以理解，放過自己吧」、「那就讓他變成前男友啊」、「可以分了，換一個會在乎你感受的伴侶」、「只顧自己開心的人可以放生了」、「分手就好，不然以後更累」、「就戀愛腦啊，跟我以前一樣」。還有網友調侃，「打遊戲要專心啊，怎麼可以回話呢」。