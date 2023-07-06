今年學士班陸生「清零」　海基會呼籲：盡快恢復陸生來台就讀

▲ 海基會發言人蔡孟君 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

2020年起大陸單方面暫停陸生來臺就讀，截止今年6月底，約有3千名大陸學生在台臺灣各大學就讀，礙於台灣各大學無法招境外陸生，今年6月將面臨「學士班陸生清零」。海基會發言人蔡孟君今（6）日再次呼籲，我方多次向陸方反應，盡快恢復陸生來臺，讓兩岸青年進行良性互動。

蔡孟君今指出，海基會歡迎陸生來臺就學的立場與政策始終如一。2020年大陸爆發新冠肺炎疫情之後，同年4月9日，大陸教育部宣布暫停當年度陸生來臺就讀，我方多次向陸方呼籲，盡快恢復讓陸生來臺就學，讓兩岸的年輕人可以相互交流，有助於兩岸各項良性互動。

據海基會提供數據，截止今年6月底，目前有三千名左右大陸學生在臺灣各大學就讀，目前學生就學、生活等情況良好，海基會定期關懷追蹤。

蔡孟君介紹陸生在臺情況。比如各校在疫情期間提供陸生良好的支援，陸續獲得來自學校與周遭同學的協助。也有陸生曾經在臺感受周遭不友善及對立的態度，大多數人還是充滿善意與人情味。

她進一步舉例，疫情期間陸生往返兩岸不便，也無法返鄉過年，臺灣同學的熱情邀請到家中過年，產生許多意外的緣份，在台灣留下難忘的體驗，許多受到幫助的陸生至今仍然對校方、同學們充滿感謝之意。

▲海基會帶陸生訪原鄉部落，搭建陸生交流平台。（圖／海基會）

蔡孟君表示，海基會長期對陸生積極服務與關懷。除了透過各種管道關心陸生學習與生活情形，主動提供各項實用資訊，親赴各校拜訪陸生輔導部門，從2020年迄今共計68場。主要了解陸生在台面對的相關問題，即時向主管機關反應、協助。

海基會常態性舉辦台灣各地參訪活動（民國109年迄今共計13場、437人次參加)，讓陸生在校園學習，也能親自體驗臺灣各地風土民情，認識原住民、客家、臺灣茶業等特色主題，增進對於臺灣文化的理解，多年來建立良好口碑，陸生迴響熱烈。

為了即時掌握陸生動態需求，海基會也有相關群組與陸生保持聯繫與互動，結合官網，公告獎學金、實習等相關資訊，為各校陸生提供跨校、跨地區的交流平臺。比如，民國110 年4月2日臺鐵太魯閣號事故，有一名陸生受到輕傷自行就醫，當時海基會透過社群第一時間掌握狀況，請政府相關單位即時關懷，幫助陸生後續獲得政府轉發的慰問金。

海基會於2021年首度試辦陸生輔導人員經驗交流活動，搭建讓各校陸生輔導人員彼此認識、互動交 流工作心得與經驗傳承的平臺，並邀請主管機關教育部、陸委會參加座談，聽取各校第一線輔導伙伴對政府相關政策的建言。



蔡孟君指出，「我們再次強調，政府歡迎陸生來臺就學的態度從來就沒有改變，海基會持續跟主管機關共同努力，讓陸生整體的教學環境，生活環境持續的優化，把陸生照顧好，要做好各項的服務工作。」

另外，暑假期間是旅遊旺季，陸委會年初推出國人赴陸港澳時緊急服務關懷登錄系統，蔡孟君也呼籲，國人出國前先上網登錄，如果出現緊急情況，政府可以第一時間提供必要的協助。海基會也有設置的24小時緊急服務專線，希望提升對國人保障。

▲ 國人赴陸動態登錄系統 。（圖／陸委會提供）