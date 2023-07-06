配合民進黨下架「服貿十大真相」　海基會：優化官網會重新開放

▲ 海基會發言人蔡孟君 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

海基會「服貿十大真相」9年來5百多次點閱率，近日突然暴增5萬多次，民進黨政府聲稱是中共網軍背後操作，責令海基會先行下架，展開資安調查，國民黨發言人林家興痛批這樣做法，是阻斷人民資訊來源。對此，海基會今（6）日回應，官網確實有大量點閱有些異常，確切IP位置來源屬於技術性問題，不屬於海基會職責，但為了確保民眾點閱順暢，海基會正在進行官網優化，被下架的內容會上線，不會有任何更動。

針對「服貿十大真相」遭下架，海基會發言人蔡孟君指出，官網部分文章近期確實在短時間內出現大量點閱次數，確實算是有點異常。至於IP來源，相關單位會進行內部分析，海基會沒有資訊可以提供。

蔡孟君指出，海基會主要職責提供第一線服務，每天都要聯繫大量民眾服務，為了確保官網的穩定運作，讓民眾順利取得資訊，目前正在進行網頁架構的優化，提升瀏覽品質，相關的工作完成後，會重新開放瀏覽。

她也強調，暫時下架「服貿十大真相」是一本交流雜誌，之後會重新開放，不會有任何變更，整體海基會的網站不會有大修改，只有是優化網路流量。

「服貿十大真相」點閱率突然增多，遭到民進黨質疑是大陸網軍認知作戰，據悉國安相關單位進行資安調查。對此，蔡孟君表示，「我不是很明白資安調查是一個什麼樣的事情。」

她也表示，海基會本身對資安要求十分嚴謹，必須符合政府相關的資安稽核，不管對內對外，整體虛擬或實體網絡都有自己一套嚴謹的規範。