新北5歲女童捐髮助癌童！爸媽好欣慰：她自動自發想做的

▲捐髮活動中，年齡最小捐髮者是5歲李亦晴，右為她的媽媽、擔任社工的林岱珺。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市府今天舉辦捐髮活動，其中一位年僅5歲、正讀中班的李亦晴是整場活動中年齡最小捐髮人，她今天在媽媽陪同下，捐出自己留了2年的頭髮。李媽媽說，李亦晴從小就愛漂亮、留長髮，爸爸給她看了罹癌孩童的影片，燃起亦晴決定捐髮助人的心，自動自發說要捐出頭髮幫助他人！

今天6日上午，新北市社會局與曼都髮型、樹人家商及市議員洪佳君於樹人家商美髮美容教室共同舉辦捐髮活動，現場有20名社工及家屬當場剪髮捐出，另有曼都各分店及家長成長協會平時所募集而來的髮束，近百髮束交由中華民國癌病腫瘤患者扶助協會製作，活動迄今已超過200多人捐贈了334束，製作數百頂真髮幫助因化療而失去秀髮的病童。

▲今天6日上午，新北市社會局與曼都髮型、樹人家商及市議員洪佳君於樹人家商美髮美容教室共同舉辦捐髮活動。（圖／社會局提供）

新北市副市長劉和然特別代表侯友宜市長到場致贈每位捐髮者一張感謝狀，他說台灣的美就是因為有一群人默默的在角落裡持續不斷的行善、獻出愛心。

「我的偶像是伍佰，我想像他一樣瀟灑，所以刻意留髮」今年33歲、活動中唯一男性邵偉哲說，從事服務業的他，在網路上看到捐髮活動，特別跑來捐出他留了3年的長髮。

▲活動中唯一男性邵偉哲捐髮。（圖／社會局提供）

此外，現場有位15歲羅心彤8年來已經捐過6次；另名年僅5歲、正讀中班的李亦晴是整場活動中年齡最小捐髮人，她今天在媽媽陪同下，捐出自己留了2年的頭髮。李媽媽說，李亦晴從小就愛漂亮、留長髮，爸爸給她看了罹癌孩童的影片後，她自動自發決定捐髮助人。

▼ 5歲李亦晴捐出秀髮。（圖／記者戴上容攝）