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【廣編】東西方開運冰咖啡大PK　唐綺陽、阿翰大玩創意特調

▲雀巢金牌咖啡強攻冰飲咖啡市場 邀國師唐綺陽、阿翰PK對決。（圖／台灣雀巢提供）

圖、文／台灣雀巢提供

雀巢金牌咖啡抓緊消費者渴望「簡單輕鬆就可享受冰咖啡」的需求，聯手國師「唐綺陽」、知名Youtuber 「阿翰」，以「東西方開運冰咖啡大PK」為主題，大玩冰咖啡創意特調！

算命阿姨廖麗芳(阿翰飾)親選經典款雀巢金牌微研磨黑咖啡，隨手包包裝輕巧方便好攜帶，一條咖啡包加上冷水就輕鬆泡出冰咖啡，再加入帶有檸檬風味的碳酸汽水，就是一杯清爽、帶有氣泡豐富口感的「BO碧冰咖啡」，為消費者帶來冰涼清爽、兼具消除雜念與帶來好運的新選擇。

占星國師唐綺陽，則從網友們最有共鳴的「水逆」話題出發，以一杯由雀巢金牌深焙咖啡，加入冰牛奶及巧克力醬特調的「水逆克星-冰咖啡」，期盼以微甜迷人的巧克力，結合雀巢金牌深焙咖啡獨有的濃醇風味，為消費者在炎熱酷暑中帶來沁涼療癒滋味，打擊水逆所帶來的煩躁與紛擾。

雀巢金牌咖啡全系列，全聯、家樂福、momo購物網、蝦皮購物雀巢官方商城等通路全面優惠中，即日起至2023年8月31日止，於指定通路購買雀巢金牌咖啡任一款，登錄發票還可抽國師唐綺陽親簽好運咖啡及雀巢金牌系列大禮組，贈品數量有限，抽完為止。「東西方開運冰咖啡大PK」完整影片: https://reurl.cc/LA5z8L

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