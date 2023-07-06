浙江一杯咖啡1.2萬元！店家證實：已經是優惠價

▲浙江溫嶺一杯咖啡竟賣12000元。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

浙江溫嶺一間咖啡廳一杯手沖咖啡價格竟高達3888元人民幣（約1.6萬元新台幣），優惠後價格2888元（約1.2萬元新台幣）。咖啡店主理人表示，「這張菜單確實是真的，因為這系列的咖啡豆都是競標豆。」

據錢江晚報報導，咖啡店主理人指出，「價位較高的咖啡都是手沖系列，這批系列咖啡豆採用的都是競標豆，價位較高的咖啡豆屬於BOP（The Best of Panama）競標豆，其限量性和獨特的地域風味決定了它的高品質。BOP是這類競標豆有嚴格的評分標準，並不是個人隨意定價，而是在BOP官網上都可查詢。」

他還說，「店內價格最高的瑰夏，在2021年以2568美金/磅再次打破生豆競拍價紀錄。來自巴拿馬瓜瓜國莊園的黑豹，得分96.5，拿下標王，這款咖啡在店內售價要2888元／杯（約1.2萬元新台幣）。」

報導中提到，BOP競標豆90分以上的產量極稀少，是在特別氣候與地理條件下培育，有比普通咖啡豆更加特別和怡人的風味、更優質柔和的果酸、迷人的花香，以及餘韻悠長的甜感。

對此，許多網友留言表示，「看到價錢嚇死了」、「我懷疑我看錯價格了。」