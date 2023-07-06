殺妻傷兒原因曝！印尼妻疑向錢莊借錢　他賣光2棟房還不完崩潰

▲余姓男子持榔頭敲死妻子，追著逃跑的兒子到超商。（圖／記者白珈陽攝）

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化縣福興鄉52歲余姓男子與印尼籍妻子發生爭執，竟持榔頭活活將妻子打死，之後還沿路追打18歲兒子，兒子被打到滿身是血，衝到附近超商才得以獲救。據了解，余男妻子長期將錢寄回印尼，甚至還向地下錢莊借錢，兩人經常為債務問題發生爭執，沒想到卻因此發生憾事，余男後續將依殺人罪、違反家暴法移送彰化地檢署，並向法院聲請羈押。

這起人倫悲劇發生在5日傍晚，余男在家中突然持榔頭攻擊妻子及兒子，兒子被打到滿身是血，衝到附近超商不斷哭喊，「救我」，民眾也趕緊報案，鹿港分局福興分駐所員警獲報後立即前往現場，並將3人送醫治療，余男及18歲兒子被送到鹿基醫院急救，余妻則被送到彰濱秀傳醫院救治，無奈傷勢過重，晚間10點宣告搶救無效。18歲兒子頭部與身體有撕裂傷，意識清醒，目前於醫院治療觀察中。

▲兒子滿身是血哭喊，「救我」，最後在英勇店員的救援下，才得以獲救。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

福興鄉長蔣煙燈表示，余男本來名下有兩幢房子，本身也在彰濱工業區工作，但婚後妻子經常將錢寄回印尼，還向地下錢莊借錢，後來房子陸續賣掉，但債務的大洞卻怎麼也補不完，夫妻倆經常為此發生爭執，後來可能因為經濟壓力，導致夫妻倆精神上都出現問題，後續也都有住院治療。

鄉長提到，余家後來列為中低收入戶，也是彰化縣社會處長期關懷案件，社工也定期到余家探訪，余家也常獲得物資協助，但沒想到如今卻仍發生憾事。

警方指出，目前已聯絡彰化縣政府社會處社工前往醫院接續處理，後續將由社工予以緊急安置，警方亦將聲請緊急保護令。余男後續將依殺人罪、違反家暴法移送彰化地檢署，並向法院聲請羈押。