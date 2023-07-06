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這杯太欠喝！超商限定開賣「現打芋頭牛奶」　芋香、奶香超濃

▲▼7-11「果汁BAR」限定開賣芋頭牛奶 。（圖／7-11提供）

▲7-11「果汁BAR」限定開賣新品「芋頭牛奶」 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

芋頭控一定要喝這杯！就有超商限定開賣最新「現打芋頭牛奶」，使用檳榔心芋加砂糖一同蒸煮，再加入鮮奶現打，喝起來是超濃芋頭香、奶香；另外，超商同步還有芋頭甜點新品，一定要吃「芋泥夾心蛋糕」，每一口都能吃到綿密蛋糕與滿滿芋泥。

7-11於辦公商圈、住宅區等14間門市引進「果汁BAR」，販售獨家開發的果汁與果昔，即日起更推出最新「芋頭牛奶」，選用香氣濃郁的檳榔心芋，搭配砂糖蒸煮後散發甜蜜滋味、口感也變得更鬆軟綿密，再加入瑞穗鮮乳一起新鮮現打，每一口都能喝到超濃奶香、芋頭香。

▲▼7-11「果汁BAR」限定開賣芋頭牛奶 。（圖／7-11提供）

▲「芋頭牛奶」選用檳榔心芋加砂糖一同蒸煮，再加入鮮奶現打。

另外，7-11門市還有甜點新品「好農好濃芋泥夾心蛋糕」，內餡選用在地芋泥與民奉牧場貓兒干鮮奶製成，搭配綿密鬆軟的蛋糕體，整體口感濕潤、芋香濃郁；春上蛋糕杯也推出2款新口味「香濃芋泥」、「香蕉」，前者使用香濃芋泥搭配鮮醇奶油，餡料豐滿，後者選用上等蕉製成鮮奶油內餡，再加入芭樂香堤提升口感層次。

▲▼7-11甜點新品 。（圖／7-11提供）

▲「好農好濃芋泥夾心蛋糕」加滿鮮奶、芋泥內餡。

▲▼亞尼克最新亞皇家奶茶布丁生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲最新奶茶布丁生乳捲開吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克最新「皇家奶茶布丁生乳捲」來了，選用錫蘭伯爵茶以低溫進行研磨後，再結合北海道奶霜製成「伯爵茶奶霜」，搭配滑嫩布丁、經典北海道奶霜，全部包進伯爵茶泡芙蛋糕當中，大口咬下香氣十足，還帶有佛手柑香，即日起正式開吃。

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