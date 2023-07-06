回憶都是《Di Da Di》　鄉民感嘆李玟離世「青春死了大半」

記者黃翊婷／綜合報導

藝人李玟5日晚間被姊姊證實輕生離世，享年48歲，突如其來的噩耗震驚華語娛樂圈。不少網友也在PTT等論壇或社群平台發文感嘆，雖然不是李玟的粉絲，但她當年確實很紅，堪稱「劃時代的藝人」，所以大家得知這個噩耗時，真的十分感傷，「深深覺得自己的青春又死了大半」。

▲李玟以美式唱腔風潮在華語樂壇掀起旋風。（圖／ETtoday資料照，下同。）

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李玟的二姊李思林5日證實，妹妹李玟數年前患上憂鬱症，長期與病魔抗爭，無奈近日病情急轉直下，最終選擇在7月2日於家中輕生，送醫後一直處於昏迷狀態，急救3天仍在5日離世。消息傳開後，許多藝人、粉絲紛紛發聲哀悼。

李玟出生於香港，1994年6月15日在台灣發行首張個人唱片，正式出道開啟星路，代表作《Di Da Di》更是紅遍大街小巷，她也是華人史上第一位站上美國奧斯卡頒獎禮舞台演唱的歌手，2001年時演唱《臥虎藏龍》英語版主題曲〈A Love Before Time〉，美聲驚艷全球。

一名網友在PTT八卦板發文感嘆，自己雖然不是李玟的粉絲，但得知她離世的消息還是感到很鬱悶，畢竟學生時代幾乎到哪都能聽到李玟的歌、看到她的廣告，「深深覺得自己的青春又死了大半」。

文章公開之後，其他網友也跟著留言表示真的很感傷，「十分有感」、「真的是青春，我以前也很喜歡她」、「同一輩的人突然走了，難免有所感」、「同感，不是粉絲但是完全無法相信、心情也很沉重」、「感覺心被掏空，很失落很難過」、「很感傷，學生時期的回憶」、「青春死了一大半」。

▲李玟也十分熱心於公益。

也有網友表示，真的不敢相信李玟最後會走上這樣的結局，她過去唱過很多歌曲都很經典，包含《第九夜》、《刀馬旦》等等。不過，最多網友一致點名的李玟經典歌曲是《Di Da Di》，傳唱度非常高，就連阿公、阿嬤都知道，「滴答滴那首登頂的吧，好歌太多了」、「滴答滴最為人知，阿公阿嬤都知道」、「滴答滴當年根本年歌等級了」。

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