　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洪曉蕾扁桃腺發炎插管！醫推測合併「深頸部感染」　3症狀注意

▲▼洪曉蕾「春日時尚輕晚餐」媒體餐敘。（圖／記者李毓康攝）

▲洪曉蕾住院治療中。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

女星洪曉蕾在西班牙旅遊時，因扁桃腺發炎嚴重，須插管使用呼吸器，且直接住進加護病房。 對此，耳鼻喉科醫師張弘推測，可能是合併「深頸部感染」。他提醒，若扁桃腺發炎合併「明顯吞嚥疼痛、吞嚥困難、牙關緊閉」，請盡快找專科醫師檢查。

張弘在臉書說，其實扁桃腺發炎會到這程度，推測可能是合併了深頸部感染，這又讓他想起以前在台北榮總值班，照顧過好幾位這樣的患者，晚上10點收上來病人，凌晨3點就被叫起來插管、救命了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼洪曉蕾住院治療中。（圖／翻攝洪曉蕾臉書）

▲▼洪曉蕾。（圖／翻攝自Facebook／洪曉蕾）

張弘回憶，當時一路處理到天亮，將患者轉送加護病房，接著進行氣切手術及頸部膿瘍清創手術，約住院一個月才移除氣切管，順利出院。

張弘表示，深頸部感染死亡率約1-25%，最常見原因是牙齒感染，第二常見原因是扁桃腺發炎，感染源往頸內空間擴散，頸部是上、下呼吸道交會的位置，腫脹的頸部非常容易導致窒息、死亡。他提醒，因此若扁桃腺發炎，合併明顯吞嚥疼痛、吞嚥困難、牙關緊閉，請盡快找專科醫師檢查，及早治療。

洪曉蕾5日驚傳於西班牙旅遊突然生病，喉嚨腫到無法吞嚥，緊急到馬德里醫院掛急診。醫師認為，因扁桃腺發炎嚴重須插管使用呼吸器，且直接住進加護病房，需2～7天才能恢復。

ET快訊
李玟〈愛我久一點〉被封洗腦神曲！　唱八點檔神劇全台爆紅
小S哭到半夜還在哭！　悲吐「李玟真實為人」
股息達人年領300萬！　曝一類股越跌越該買
李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！　「強忍腳疾跌坐在地」為選手忍完全場
驚悚影片曝！彰化狠父榔頭砸死妻追打兒　少年滿身血衝超商求救
李玟經典歌排行！鄉民一致認同靠這首登頂：阿公阿嬤都知道
Jennie十八禁辣照瘋傳！　網傻眼：為了好萊塢犧牲好大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

香爐特殊繞法曝光　順時針、逆時針意義大不同

李玟千字文喊話「我就是一個女戰士」　粉絲悼念：希望假的

手工甜品店開發「青蛙蛋糕」！整隻帶皮上桌　饕客一試成主顧

洪曉蕾扁桃腺發炎插管！醫推測合併「深頸部感染」　3症狀注意

中山區「昔米其林推薦餐廳」逾30人食物中毒　疑招牌菜出包

台東「金城武樹」走入歷史！　原因曝光

李玟「左腿天生缺陷」手術影片曝！　忍不住痛到叫出聲

「4對星座CP」個性太像…交往難長久！金牛＋摩羯適合當朋友

高壓太強勢！　颱風至少月底才可能出現

李玟離世！醫曝憂鬱症9大警訊　如「心靈感冒」可治療

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

香爐特殊繞法曝光　順時針、逆時針意義大不同

李玟千字文喊話「我就是一個女戰士」　粉絲悼念：希望假的

手工甜品店開發「青蛙蛋糕」！整隻帶皮上桌　饕客一試成主顧

洪曉蕾扁桃腺發炎插管！醫推測合併「深頸部感染」　3症狀注意

中山區「昔米其林推薦餐廳」逾30人食物中毒　疑招牌菜出包

台東「金城武樹」走入歷史！　原因曝光

李玟「左腿天生缺陷」手術影片曝！　忍不住痛到叫出聲

「4對星座CP」個性太像…交往難長久！金牛＋摩羯適合當朋友

高壓太強勢！　颱風至少月底才可能出現

李玟離世！醫曝憂鬱症9大警訊　如「心靈感冒」可治療

大谷翔平水泡變嚴重　明星賽後初戰登板「可休10天」

香爐特殊繞法曝光　順時針、逆時針意義大不同

快訊／上班注意！　國3「2車追撞」

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　氣罵「賣假和牛」涉2罪判4個月

李玟與「時尚老佛爺」天堂相會　首位香奈兒華人大使倩影成追憶

影像曝光！美伊海上角力　美軍稱成功阻止伊朗挾持2艘油輪

BMW「iX xDrive50 」試駕！會放電的休旅　4D音響讓人捨不得下車

5檔ETF成分股調整　新血一次看！

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

李玟千字文喊話「我就是一個女戰士」　粉絲悼念：希望假的

驚險！台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

生活熱門新聞

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會

好市多「隱藏1神物免費送」！一票人喊：換到了

台東「金城武樹」走入歷史！　原因曝光

花蓮突傳「巨大爆炸聲地鳴」地震叫醒在地人

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

李玟「左腿天生缺陷」手術影片曝！　忍不住痛到叫出聲

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

更多熱門

相關新聞

洪曉蕾「扁桃腺發炎」插管住ICU！醫曝症狀：會無法呼吸

洪曉蕾「扁桃腺發炎」插管住ICU！醫曝症狀：會無法呼吸

女星洪曉蕾今（5）日驚傳於西班牙旅遊突然生病，「喉嚨腫到無法吞嚥」緊急到馬德里醫院掛急診，醫師認為因扁桃腺發炎嚴重須插管使用呼吸器，且直接住進加護病房，須2～7天才能恢復。耳鼻喉科醫師吳昭寬指出，一旦出現急性扁桃腺炎，腫脹會很快速，且影響到呼吸道，往下竄導致聲帶厭腫，會無法呼吸而危及性命。

獨／洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」病情曝

獨／洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」病情曝

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

新冠反撲！診所每天塞爆　醫提3點建議

新冠反撲！診所每天塞爆　醫提3點建議

關鍵字：

洪曉蕾張弘

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

李玟輕生...周蕙竟發文「她辦到了」！

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

Jennie十八禁「遮兩點」辣照瘋傳

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟40秒告別音檔

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面