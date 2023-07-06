洪曉蕾扁桃腺發炎插管！醫推測合併「深頸部感染」　3症狀注意

▲洪曉蕾住院治療中。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

女星洪曉蕾在西班牙旅遊時，因扁桃腺發炎嚴重，須插管使用呼吸器，且直接住進加護病房。 對此，耳鼻喉科醫師張弘推測，可能是合併「深頸部感染」。他提醒，若扁桃腺發炎合併「明顯吞嚥疼痛、吞嚥困難、牙關緊閉」，請盡快找專科醫師檢查。

張弘在臉書說，其實扁桃腺發炎會到這程度，推測可能是合併了深頸部感染，這又讓他想起以前在台北榮總值班，照顧過好幾位這樣的患者，晚上10點收上來病人，凌晨3點就被叫起來插管、救命了。

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▼洪曉蕾住院治療中。（圖／翻攝洪曉蕾臉書）



張弘回憶，當時一路處理到天亮，將患者轉送加護病房，接著進行氣切手術及頸部膿瘍清創手術，約住院一個月才移除氣切管，順利出院。

張弘表示，深頸部感染死亡率約1-25%，最常見原因是牙齒感染，第二常見原因是扁桃腺發炎，感染源往頸內空間擴散，頸部是上、下呼吸道交會的位置，腫脹的頸部非常容易導致窒息、死亡。他提醒，因此若扁桃腺發炎，合併明顯吞嚥疼痛、吞嚥困難、牙關緊閉，請盡快找專科醫師檢查，及早治療。

洪曉蕾5日驚傳於西班牙旅遊突然生病，喉嚨腫到無法吞嚥，緊急到馬德里醫院掛急診。醫師認為，因扁桃腺發炎嚴重須插管使用呼吸器，且直接住進加護病房，需2～7天才能恢復。