對首次見面女子公主抱！桃園男辯「我們很熟啊」下場曝

▲陳姓男子去年10月到桃園國際棒球場參加活動時，遇見女子後連聊幾句，後來竟趁其不備之際從後方公主抱。（資料照／記者李毓康攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年10月到桃園國際棒球場參加活動時遇見1名女子，雙方閒聊幾句後，陳男竟繞到女子後方以雙手擁抱離地方式公主抱一次，女子當場嚇壞，怒斥陳男怎可對初次見面女子如此失禮，陳男則辯稱無意性騷擾，但女子仍報警提告；桃園地院審理時，陳男坦承犯行但否認對其性騷擾，辯稱「我們很熟啊！」但女子堅稱是首次見面，法官審結依性騷擾防治罪，處拘役40天，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，43歲的陳姓男子於去年10月22日晚間6時到桃園棒球場參加活動，與同樣參與活動、首次見面之女子閒聊，2人有共同話題互加好友，陳男事後卻趁機從後方雙手緊抱、讓女子雙腳離地，女子被嚇到驚呼，事後堅持報警提告；桃園地檢署檢察官複訊後依性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪嫌，向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，陳男坦承有以雙手擁抱女子，但否認有性騷擾之意，辯稱「兩人很熟啊！」當天互相加好友等云云；但女子否認雙方很熟，堅稱是首次見面；地院法官根據警方提供現場照片、性騷擾事件申訴書、被告社群軟體FACEBOOK道歉聲明截圖、被告傳訊向女子致歉之LINE截圖等佐證，陳男才改口辯稱罹患憂鬱症，導致會出現行為時無法深思之後果，本案亦應係如此，性騷擾時沒有想很多，事後也記不起來等等。

女子亦指控，被告事前曾以「能不能對其做失禮的事情」之話語，事後亦表示其公主抱之行為，對於剛認識之朋友太超過了，可見被告事發當下明知公主抱係對告訴人為不禮貌之舉止；法官審酌被告與告訴女子先前素不相識，案發日首度見面，對告訴人為性騷擾之犯行，顯然欠缺尊重他人擁有身體自主權利之觀念，事發後曾向告訴人致歉，但於偵查時一度供認犯行，然事後又否認犯行之犯後態度，被告雖有意與告訴人和解，惟告訴人無意和解，致雙方未能達成和解之狀況，法官審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役40日，本案還可上訴。