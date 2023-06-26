約正妹看夕陽竟襲陰喇舌！她狂喊NO...胞妹聞聲救人　洋帥哥慘了

▲1名保加利亞籍男子在台工作假借「看夕陽」藉口約女同事躺草皮，卻趁機強吻猥褻得逞。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

「人帥真好人醜性騷擾」大錯特錯！北部1名長相帥氣的保加利亞籍男子，利用總公司舉辦派對，邀約女同事躺草地看夕陽卻強吻，女方不斷掙扎閃躲頻喊「NO」，男子卻以雙腳夾住其單腳並伸手撫摸下體，全程更遭女方胞妹目睹喝止。偵查時，男子不斷辯稱「雙方是在調情，沒有強迫」，檢方根據相關證據，依強制猥褻罪將他起訴。

身材高挑、長相帥氣的保加利亞籍男子尼可（化名），去年8月間前往總公司在士林區舉辦的游泳派對，席間邀約女同事艾咪（化名）到門口外草地上，並要女生躺在草地上看夕陽。

豈料，尼可色慾心起，轉身以舌頭伸入艾咪嘴巴強吻，女生嚇壞側頭閃躲，尼可又強吸脖子，抓手碰其下體，再以雙腳夾住艾咪單腳，不讓她逃離，甚至隔著艾米短褲搓揉下體，過程中艾咪數次以言語、手推等方式拒絕，尼可卻不肯罷手。

艾咪胞妹因找不到姊姊，又聽見奇怪聲音尋找到草皮處，目睹胞姊被侵犯，立刻跑上前大聲喝止，將驚魂未定的姊姊拉起脫困報警處理。

尼可挨告後，矢口否認犯行，辯稱「雙方是在調情，沒有強迫艾咪做任何事」；艾咪女上司證述說，原本在大廳聽唱歌，是尼可約艾咪出去，原本艾咪也有約她一起，但走到大門口就被尼可阻攔，並告知有事要跟艾咪說，要她先別過去，因此她又回大廳聽歌，後來看到艾咪胞妹神情緊急在找艾咪，才一起到大門口處找人。

艾咪胞妹指出，姊妹倆都同公司，案發時因聽見姊姊多次說「No」才靠過去，沒想到尼可跟姊姊躺在草地上，姊姊更被壓著無法起身，因此才跑上前將人拉起來。

檢方據艾咪指述、胞妹、女上司證述及採集口腔驗出尼可染色體，驗傷單也記載艾咪左頸部瘀血、左小指撕裂傷等，依強制猥褻罪將尼可起訴，全案進法院審理中。

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