NONO陷性騷20女風暴！被控強拉公廁性侵　律師曝：最重囚30年

▲藝人NONO捲「性疑雲」，律師也提出相關見解，最高刑期可達30年。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

記者邱中岳／台北報導

知名藝人NONO捲入「性風暴」，遭網紅小紅老師爆料有20名被害女子指控被NONO性騷擾，甚至還有女子曾被拖到「市民大道殘障廁所無套中出」，對此，律師也提出說明，強制性交為3年以上，10年以下有期徒刑，一罪一罰如果全部成立，以最低合併刑期來算恐面臨30年有期徒刑。

網紅小紅老師表示，有20多位女性向其透露被知名藝人NONO性騷擾，其中還有1名女子出面控訴，曾經被拖到市民大道殘障廁所無套中出，儘管NONO表示沒有印象，網紅也表示，要喚醒對方記憶也代替許多受害者出面發聲。

對此，爆料人雖仍未正式點出加害人姓名，在臉書貼文上也持續發聲：「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！也歡迎本人提告」。

御丞律師事務所律師吳凱玲表示，針對此事如果構成性器官結合，又違反被害人意願，已經構成強制性交，可處3年以上，10年以下有期徒刑，需完成驗傷以及提出相關事證。

強制性交，在《刑法》第10條第5項第1、2款明文規定其定義，只要行為人在客觀上，以性器或身體之其他部位或器物進入他人之性器、肛門或口腔，或使之接合，即已構成。

且有意不將行為人主觀上須有欲興奮或滿足性慾之性意識，納入該條項法文中，復於該法條的立法理由內，強調說明此係為維護被害人的性自主權及性尊嚴。足見「猥褻」與「性交」2行為，在行為人主觀上，需否具有欲興奮或滿足性慾之性意識，顯有不同。

另外，有女模指出，曾經被NONO在車內壓住她強吻、扯內衣揉胸、手伸裙底、熊抱磨蹭，後來雖因女方反抗而沒有得逞，但回程路上還是繼續上下其手摸她大腿。

律師吳凱玲指出，此行為已經超脫性騷擾條件，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為，構成強制猥褻要件，強制猥褻部分，依法可處6月以上5年以下有期徒刑。

身為女性律師的吳凱玲也強調，被害人要勇於向檢警提出告訴，並且被害人要勇於面對說出犯罪過程，包括時間、地點以及嫌疑人，並驗傷以及在被性侵後是否有尋求相關協助等證據。

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