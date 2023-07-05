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快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會　一張8800「跟BLACKPINK相同」

▲▼柯文哲開演唱會。（圖／翻攝自售票網頁

▲柯文哲開演唱會。（圖／翻攝自售票網頁

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，其中年輕人支持度領先國民黨侯友宜、民進黨賴清德；而柯文哲原先想在5月「開金口」辦演唱會，但最終無消無息，5日正式宣佈要在7月29日舉辦「KP SHOW」，分為線上票與實體票，其中實體票金額高達8800元，跟南韓知名女團BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格一模一樣。

柯文哲過去出席活動時總會開金嗓，還曾經在2016年台北市跨年晚會獻唱，儘管會唱的歌幾乎每場都重複，不外乎是〈憨人〉、〈堅持〉與〈囚鳥〉，且加上每唱必走音，但也因此逗得民眾、網友哈哈大笑，藉此圈粉無數。

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲將在7月29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，其中線上票價格為500，而實體票價格為8800元，比BTS演唱會還貴、與BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格相同。

但據了解，實體票僅只有342個名額，依照柯文哲現在聲勢看漲，加上剛開募款帳號時3小時收到1000萬，勢必很快就會被支持者搶光；除此之外，由於介紹頁面寫「神秘嘉賓也會到（畢竟沒幾個朋友）」，除了民眾黨知名度較高的人士之外，將於7月16日相約上凱道的前立委黃國昌、網紅館長陳之漢是否出席，也備受關注。

針對將於29日召開演唱會的曲目，柯文哲5日下午於鶯歌時表示，「這要問我的經紀人！」至於價格8800元與BLACKPINK一樣貴，柯文哲也坦言是為了募款。

柯文哲演唱會「KP SHOW」售票網頁請點此。

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