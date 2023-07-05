盼翻轉街友刻板印象　賴清德：讓最基層的人賺清白的未來

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德5日表示，要讓「最基層的人、賺乾淨的錢、賺清白的未來」，有尊嚴的勞動才能創造自我價值、翻轉刻板印象，讓街友們得到自信、肯定與認同感，讓他們的人生重開機，重新信任、回饋社會。

民進黨中執會今天下午邀請「友洗社創」創辦人林立青，以「用勞動尊嚴消除貧窮」為題進行專案報告。

賴清德會中表示，民主大聯盟系列演講今天是第5場，很榮幸邀請到林立青，來分享如何「用勞動尊嚴消除貧窮」，用白話來說，就是讓「最基層的人、賺乾淨的錢、賺清白的未來」。

賴清德表示，有尊嚴的勞動才能創造自我價值、翻轉社會的刻板印象；更重要的是，要讓街友們得到自信、肯定和認同感，才能重新信任社會、回饋社會，讓他們的人生重開機。他說，行政院會6月中所通過的社會創新行動方案2.0，預計投入超過111億的預算，就是要讓公私民可以協力深化社創自主發展，實踐社會的價值。

「善沒有行動就沒有成果，只有積極、充滿關懷的行動者，才能彰顯行動的價值」，賴清德說，民主也是如此，必須要用實踐來檢驗，面對全球發展所產生的各種失衡現象，要以行動發掘創新、以民主連結永續，來找出適切的解決方案，他要再次強调，只有行動才能改變現況，只有民主才能創造未來，這就是民進黨打造民主大聯盟最重要的目的。

賴清德表示，再次感謝林立青今天來分享，非常有行動力，而且非常有創新做法，充分展現人文關懷的一面，非常令人欽佩，「感謝你來給我們上了非常重要的一課，也謝謝你願意親身投入社會工作，為需要幫助的人翻轉未來」。