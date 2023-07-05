侯友宜民調持續墊底　金溥聰：6、7月最混亂但跟最後結果不一樣

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（左）。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期多份民調墊底，引發藍營支持者焦慮，競辦執行長金溥聰今（5日）表示，民調在以往選舉的6、7月最混亂，也都會跟最後結果不一樣，「現在民調已經變成選舉工具」，他覺得不可思議。

對於侯友宜近日民調維持「老三」，金溥聰說，侯友宜曾經公開表示過，民調高的時候他不驕傲，低的時候也不氣餒，在過去選舉中，他都是負責民調部分，因此真正了解到民調，以往6、7月都是最混亂的，也都是跟最後結果不一樣的。

金溥聰感嘆表示，現在民調已經變成選戰工具，本來應該是科學的，但是常常被政治人物技術操弄，從題目的設計開始，到整個民調的解釋，還有中間都有操作空間在，常常講的抽樣誤差、非抽樣誤差等，更會造成數字的不同。

另，金溥聰表示，經他查證發現，目前已經有些民調公司應客戶要求，如果客戶付90萬，就可按照客戶的題目做民調，如果交由民調公司設計題目，費用則是50萬，「50萬可能還高了」，這是經過查證，確有其事，民調公司的老闆跟他證實，可以這樣操弄民調。。

金溥聰說，現在台灣選舉已經到了這種地步，他也是第一次看到，大家可以去查證，看看他講的是不是事實，「我早年做過新聞處長，我可以不告訴你，但我絕對不會騙你」。