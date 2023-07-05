投書外媒談「和平繁榮四大支柱」　賴清德下令基層多宣傳

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

時值國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲陸續拋出「九二共識」、「重啟服貿」主張之際，民進黨總統參選人賴清德5日投書外媒《華爾街日報》，闡述重要政見「和平繁榮四大支柱」。據轉述，賴下午在中執會特別拜託與會者們，請大家到基層擴散、宣傳這些主張；黨秘書長許立明也說，對手陣營企圖把台灣鎖回中國，應以主體戰場形塑整體氛圍。

賴清德今天透過投書，闡述重要政見「和平繁榮四大支柱（Four pillars for peaceand prosperity）」，包括：建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

據轉述，賴清德今天在中執會中特別表示，今天他在《華爾街日報》有一份投書，目的不僅僅是針對在野黨所提出來的主張，表達不同意見，例如，民進黨反對九二共識，反對一個中國原則，反對重啟服貿，不只是這些立場，而是正面向國際社會提出民進黨的方向和主張；此外，民進黨了解這場選舉為國際社會所關注，因此爭取的不只是國內民眾，也要爭取在國際支持。

此外，許立明也在黨務報告階段表示，目前還是要關注情勢，以「主體戰場」形塑「整體氛圍」，例如透過投書，與對手陣營做出強烈對比，當對手陣營還在重提九二共識和重啟服貿，要讓國人看到：民進黨希望持續與台灣人民走向國際、看向未來的路徑，反觀對手陣營則是企圖把台灣鎖回中國、回到過去，讓國人做出對的選擇。