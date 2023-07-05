賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將在16日舉辦「公平正義救台灣」，上凱道訴求司法正義、落實居住正義，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘等都將出席，而民進黨總統參選人賴清德因活動當天是民進黨全代會，會再視情況評估是否參與。對此，成功大學電機系教授李忠憲認為，有政治人物要求賴清德參加716遊行，「我是非常傻眼」，拜託賴清德不要去。

李忠憲指出，一場社會運動，主辦人的身份與信譽非常重要，因為他們大大影響運動的性質、範疇、目標，以及公眾對運動的感知。領導力和責任感是一場運動最關鍵的部分，不是出來放煙火走一走就結束，他們的領導力能夠影響運動的動力和效果。主辦人需要對運動的結果和可能的負面影響負責，「我可不想生活在被健身房館長團結之下的台灣！」

對於陳之漢與黃國昌的邀請，民進黨副秘書長楊懿珊日前表示，集會遊行是重要民主能量的展現，台灣也是透過一場又一場民主運動推進民主，7月16日適逢全國黨員代表大會，賴清德會視時間評估是否參與，祝福活動平和順利。

楊懿珊指出，民進黨是從街頭開始的政黨，相信人民上街表達訴求，有助於社會對話，但也必須提醒，受到疫情的衝擊，國際秩序正在重整，希望有一個更公平、更正義的社會，跟朝野各界一同來找出路。