「郭台銘這一兩天決定是否參選」　蔡壁如曝柯文哲、朱立倫曾接觸

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘是否獨立參選一事，民眾黨前立委蔡壁如5日表示，郭台銘這一兩天就會決定要不要獨立參選，並透露目前民眾黨內沒有要與郭台銘搭檔的氛圍。另對國民黨主席朱立倫曾與民眾黨主席柯文哲兩人是否有接觸？她坦言「有」，但是有沒有好好的談不知道，她個人覺得是沒有好好的談過。

蔡壁如5日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，昨天聽到郭台銘一些幕僚和身旁朋友說，郭這一兩天就會決定到底要不要獨立參選，「要跟不要，目前還不知道，但這星期應該會做決定。」

對於主持人王淺秋問，郭台銘到底有沒有跟民眾黨總統參選人柯文哲說過「老大哥這四年先讓我選」這句話？蔡壁如回應，「民眾黨人沒聽到，應該是他自己講的吧，他溫馨喊話嗎？」王淺秋追問，那有沒有郭台銘正式向柯文哲提親的說法？蔡壁如則回，「沒有啦！民眾黨嚇都嚇死了，哪敢讓他來提親？」

蔡壁如表示，她每天走訪基層，聽到很多中小企業、上班族都認為台灣這幾年經濟真的很差，希望柯文哲的執行力加上郭台銘能帶大家創業，讓台灣經濟可以起飛。她說，民眾對於兩人組合誰正誰副大多偏向讓兩人自己喬，只是樂見他們組合在一起，「大部分我聽到的都是這樣。」不過她也說，她個人認為目前民眾黨內沒有兩人搭檔的氛圍。

至於朱立倫跟柯文哲是否有接觸過？蔡壁如說，據說是有接觸過，但是有沒有好好的談不知道，她個人覺得是沒有好好的談。主持人追問是哪一種接觸？蔡壁如舉例，像打打電話說是不是約個時間出來喝咖啡，但打這通電話的人到底代表誰？有沒有代表性？因為現在是各地方的人在焦慮，她也不在民眾黨核心內，是否是國民黨中央的人打得電話不清楚，只知道有曾經想要大家坐下來談。