月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會　控師23年惡行　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名家長投訴，就讀正興國小資源班的女兒遭陳姓特教老師侵害受教權，上課都在摸魚滑臉書，月考還直接告訴答案給學生，最後女兒數學考了87分，比原班級的第4名還要高，女兒被陳老師教學的3年，學習程度還退化到國小二年級，讓她很無助。人本教育基金會則整理出陳老師的大事紀，最久可回溯到23年前，嚴正指出陳老師不適任，要求教育局、學校解聘。

▲人本教育基金會開記者會，要求解聘不適任的陳姓特教老師。（圖／記者許宥孺攝）

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▲溫姓家長指控，女兒讓陳老師教3年，學習程度退化到國小二年級。（圖／記者許宥孺攝）

人本教育基金會接獲溫姓家長投訴，高雄市正興國小陳姓特教老師侵害學生的受教權，女兒從小學三年級程度讓陳姓老師教導3年後，不僅學習程度退化回二年級，連脾氣都變得暴躁，讓她心都碎了，終於等到孩子國小畢業，不再有人質壓力，因此出面申訴。

溫姓家長今日出席人本記者會，控訴陳姓特教老師，只要她認為孩子課業退步，陳老師只會回：「那是妳覺得啦！在我這裡，她什麼都會」、「妳不要看不起自己的孩子」。她還發現，這學期女兒放學回家，數學作業都是寫完的，女兒告訴她：「老師用電子書投影讓我抄答案，不然就是用嘴巴講答案」，害她以為女兒都學會了。

▲家長指控陳老師月考讓特教生抄答案，女兒的同學考66分後被要求重考，只拿16分。（圖／記者許宥孺攝）

溫姓家長接著說，有次月考，女兒數學考87分，讓她很訝異，結果竟是老師讓她抄答案，原班級導師看過成績後感到疑惑，因為分數竟然比班上第4名還高分，其他班級導師聯合抗議後，才調低資源班的分數。另外有其他資源班同學也是抄答案考了66分，最後同卷重考只拿16分。

溫姓家長說著哽咽起來，表示陳姓老師東窗事發後，竟還狡辯說是她女兒偷拿解答去抄，但她很納悶，小孩要怎麼去偷解答？就算有抄，也只有功課能抄，那月考解答又是怎麼來的？這些陳姓老師都回答不清楚。 這些種種，都讓她覺得很無助，不知道要怎麼做才能幫助到女兒。

▲人本教育基金會全國校安中心主任張萍。（圖／記者許宥孺攝）

人本教育基金會全國校安中心主任張萍指出，這名陳姓特教老師並非第一次被投訴，回溯到23年前就有家長申訴她不當管教，期間已經換了三所學校任教，包括販售2000元的「聰明果汁」、推銷數萬元的健康食品，人本要求學校開啟不適任教師處理程序解聘陳老師，沒想到陳老師請長假規避調查，將近一年沒有到校上課，薪水照領、全民買單。

張萍表示，陳姓特教老師已屆齡50幾歲，已經快要達退休資格，應該要將不適任的毒瘤趕出校園，她也質疑教育局，「處理一個不適任的老師很難嗎？」這次是不是又要像上次一樣，讓她請假一年避風頭、薪水照領，再讓她順利退休、爽領月退俸？

張萍質問：「教育局有通知政風室去查陳老師賣聰明果汁及健康食品的金流嗎？」她強調，護航一個不適任老師是教育局和學校的共犯結構所致，要求立即解聘陳姓特教老師。