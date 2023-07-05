　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會　控師23年惡行　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名家長投訴，就讀正興國小資源班的女兒遭陳姓特教老師侵害受教權，上課都在摸魚滑臉書，月考還直接告訴答案給學生，最後女兒數學考了87分，比原班級的第4名還要高，女兒被陳老師教學的3年，學習程度還退化到國小二年級，讓她很無助。人本教育基金會則整理出陳老師的大事紀，最久可回溯到23年前，嚴正指出陳老師不適任，要求教育局、學校解聘。

▲▼人本。（圖／記者許宥孺攝）

▲人本教育基金會開記者會，要求解聘不適任的陳姓特教老師。（圖／記者許宥孺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼人本。（圖／記者許宥孺攝）

▲溫姓家長指控，女兒讓陳老師教3年，學習程度退化到國小二年級。（圖／記者許宥孺攝）

人本教育基金會接獲溫姓家長投訴，高雄市正興國小陳姓特教老師侵害學生的受教權，女兒從小學三年級程度讓陳姓老師教導3年後，不僅學習程度退化回二年級，連脾氣都變得暴躁，讓她心都碎了，終於等到孩子國小畢業，不再有人質壓力，因此出面申訴。

溫姓家長今日出席人本記者會，控訴陳姓特教老師，只要她認為孩子課業退步，陳老師只會回：「那是妳覺得啦！在我這裡，她什麼都會」、「妳不要看不起自己的孩子」。她還發現，這學期女兒放學回家，數學作業都是寫完的，女兒告訴她：「老師用電子書投影讓我抄答案，不然就是用嘴巴講答案」，害她以為女兒都學會了。

▲▼人本。（圖／記者許宥孺攝）

▲家長指控陳老師月考讓特教生抄答案，女兒的同學考66分後被要求重考，只拿16分。（圖／記者許宥孺攝）

溫姓家長接著說，有次月考，女兒數學考87分，讓她很訝異，結果竟是老師讓她抄答案，原班級導師看過成績後感到疑惑，因為分數竟然比班上第4名還高分，其他班級導師聯合抗議後，才調低資源班的分數。另外有其他資源班同學也是抄答案考了66分，最後同卷重考只拿16分。

溫姓家長說著哽咽起來，表示陳姓老師東窗事發後，竟還狡辯說是她女兒偷拿解答去抄，但她很納悶，小孩要怎麼去偷解答？就算有抄，也只有功課能抄，那月考解答又是怎麼來的？這些陳姓老師都回答不清楚。 這些種種，都讓她覺得很無助，不知道要怎麼做才能幫助到女兒。

▲▼人本。（圖／記者許宥孺攝）

▲人本教育基金會全國校安中心主任張萍。（圖／記者許宥孺攝）

人本教育基金會全國校安中心主任張萍指出，這名陳姓特教老師並非第一次被投訴，回溯到23年前就有家長申訴她不當管教，期間已經換了三所學校任教，包括販售2000元的「聰明果汁」、推銷數萬元的健康食品，人本要求學校開啟不適任教師處理程序解聘陳老師，沒想到陳老師請長假規避調查，將近一年沒有到校上課，薪水照領、全民買單。

張萍表示，陳姓特教老師已屆齡50幾歲，已經快要達退休資格，應該要將不適任的毒瘤趕出校園，她也質疑教育局，「處理一個不適任的老師很難嗎？」這次是不是又要像上次一樣，讓她請假一年避風頭、薪水照領，再讓她順利退休、爽領月退俸？

張萍質問：「教育局有通知政風室去查陳老師賣聰明果汁及健康食品的金流嗎？」她強調，護航一個不適任老師是教育局和學校的共犯結構所致，要求立即解聘陳姓特教老師。

ET快訊
野生林志玲餐廳吃飯！　網友被拒合照仍讚：體驗到她的溫柔
新店逆子斬母頭顱！　舅舅：當兵回來好像中邪
銅鑼燒慘遭退貨爆紅！　店家：今早生意特別好
周玉蔻遭起訴！　張淑娟「再點名3人道歉」
快訊／北市警局長震怒！　撂重話：一次得罪所有人
快訊／黑人、范范告大牙　求償1千萬分案了！
視線死角！女過馬路　遭大貨車正面輾死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

等了3年！「金門戰鬥營」乘裝甲車　實際操作武器...學員喊過癮

中研院發現增加生物固碳新法　效率↑6成「助攻碳平衡」

桃園3學生獲頒總統教育獎　張善政期許：堅持最好更好的自己

通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

鄭文燦與原子少年熱舞落拍！號召10萬青年用文化幣看表演

西瓜不是第1！「超解渴6食材」曝 　泌尿醫最推番茄：男生可多吃

訂金都付了！旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　巨雷理由惹怒整團人

出國比賽當主場！　楠梓高中高心怡勇奪世界中學生跆拳道金牌

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會　控師23年惡行　

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

等了3年！「金門戰鬥營」乘裝甲車　實際操作武器...學員喊過癮

中研院發現增加生物固碳新法　效率↑6成「助攻碳平衡」

桃園3學生獲頒總統教育獎　張善政期許：堅持最好更好的自己

通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

鄭文燦與原子少年熱舞落拍！號召10萬青年用文化幣看表演

西瓜不是第1！「超解渴6食材」曝 　泌尿醫最推番茄：男生可多吃

訂金都付了！旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　巨雷理由惹怒整團人

出國比賽當主場！　楠梓高中高心怡勇奪世界中學生跆拳道金牌

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會　控師23年惡行　

路跑女神突PO「凸肚照」！　穿比基尼玩滑水道：3天吃成3個月

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

美連設半導體禁令仍難擋中　研調：中國成熟製程擴張仍強勢

沖繩知事參拜北京「琉球國墓地」　盼與中國友好持續下去

他髖關節痛！檢查「全身血管阻塞」　連開6次刀

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

西蒙斯恐被交易到拓荒者　格林稱他沒變「只是少了信心」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

陸24歲男站樓頂欲跳樓　底下民眾言語刺激嘲諷

生活熱門新聞

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

4人路口狂聊　運將停讓被網友酸

今年最高溫來了！　雨區擴大時間曝

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

更多熱門

相關新聞

警抄職業賭場　嬤搭火車1日樂賭下場慘

警抄職業賭場　嬤搭火車1日樂賭下場慘

高雄市政府警察局靖紀小組長期追蹤一組流竄在高屏地區的職業賭場，確定時機成熟，昨天(4日)由霹靂小組破門進入抓人，一舉查獲賭場負責人、房屋承租人、司機、把風人員及48名賭客、共計52人全部帶回偵辦。

男開車「度估」猛撞分隔島　整排號誌慘斷

男開車「度估」猛撞分隔島　整排號誌慘斷

醉男深夜帶鋸子闖工廠討2千　女報警

醉男深夜帶鋸子闖工廠討2千　女報警

Buffet餐廳「限時美牛狂歡」再抽禮券

Buffet餐廳「限時美牛狂歡」再抽禮券

男流惡臭黃鼻涕　鼻拔出2cm牙

男流惡臭黃鼻涕　鼻拔出2cm牙

關鍵字：

高雄人本教育基基金會張萍正興國小

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面