美對台軍售「棋子變棄子？」　陸學者：武裝台灣確保沒人開第一槍

▲ 拜登上任後對台10度軍售。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

近年美國多次對台軍售，自拜登上任後已經第10度販售武器給台灣，其背後目的又是什麼？大陸多位軍事學者分析美國意圖，表面上美國希望「和平解決台灣問題」，為了保證「和平」，必須讓大陸和台灣保持武力上的對峙，只要把台灣武裝起來，就不會有人先打第一槍。

美國國防安全合作署6月29日宣布新一波對台軍售，包括有30毫米彈藥及輪式車輛備用零件，估計總額為4.4億美元（約新台幣138億元），這是美國總統拜登上台後第10度對台軍售。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛批「民進黨花著台灣民眾血汗錢，只會把台灣推向兵凶戰危的深淵」，並且以「棋子終究是棄子」，來形容台美關係。

針對美國近兩年「超頻繁」對台軍售行為，央視自媒體「玉渊潭天」也引述多位大陸軍事、國際問題專家觀點，分析美國為何不斷強調兩岸「不對稱戰力」，不惜把台灣變成「地雷島」。舉例美國售台14套「M136火山車載佈雷系統」，政府考慮未來可能計劃用在桃園、台中、台南幾個主要都會地區佈雷。

對此，大陸軍事專家蘭順正表示，「使用拋射手段快速大規模佈雷往往會出現失控，就是自己人都不清楚地雷的具體位置。不只在戰場上會遲滯雙方，也會傷害到當地百姓。戰後如果不及時清理的話 ，更會貽禍無窮。」

對於美對台軍售武器實際殺傷力，蘭順正也直言，「美國不願意過度刺激中國政府。」賣給台灣又小又輕的武器，至少目前沒有看到很大的影響力，不至於改變雙方力量的差距。

該文章也分析美國一邊給台灣輸送武器，把台灣推向衝突的深淵，一邊標榜「和平」，首要目的當然是加大軍售力度。美國的邏輯是，當「攻下」台灣的代價越大，衝突的可能性就越小。所以，要保證「和平」，就得讓大陸和台灣保持在武力上的對峙，把台灣武裝到牙齒，這樣就沒有人會先打第一槍。

▲陸學者分析，美國試圖把「和平解決台灣問題」當作「一中政策」的前提。（圖／路透）

至於「和平解決台灣問題」同「一中政策」有關聯性？大陸中美關係學者蘇曉暉指分析，「十幾年前，美國前總統訪華，當時中美還是發聯合聲明的，其中雙方說得非常清楚，要遵守中美三個聯合公報的原則。」

蘇曉暉進一說，美國把「和平解決台灣問題」同「一中政策」相關連，言外之意，除了中美三個聯合公報外，「和平解決台灣問題」也是美國「一中政策」的前提。

不願具名大陸兩岸權威專家認為，「如果『和平解決台灣問題』的前提不成立，意味著美國就可以不堅持『一中政策』。」

該專家說，「美國的『和平解決台灣問題』，實際上是讓大陸和台灣「和平」對峙、保持分裂。將「和平解決台灣問題」同「一中政策」相關聯，就是為了讓「和平解決台灣問題」成為前提，如果這個前提不成立，美國就可以不堅持「一中政策」，直接介入台海局勢，由此更便於美國分裂。」

▲美國協防台灣目的是給中國製造更多矛盾。（圖／路透）

談到台灣有事，美國會來協防？蘇曉暉表示，「協防」是說給台灣內部「台獨」分裂勢力。美國表達支持，台灣內部「台獨」分裂勢力就會更放肆。「運用這樣的方式，美國企圖給中國內部製造更多的矛盾。」

在此基礎上，蘇曉暉認為「協防」的深意，也是美國面對中國不敢明的，「美國會拒止大陸統一台灣的軍事行動。」美國政府試圖預設一個場景，就是「你動我也動」，企圖讓中國政府產生更多顧慮，進而放棄非和平手段，美國從中可以達到阻礙中國實現統一的目標。